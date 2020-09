Fabrizio Moro diventa regista. Il suo primo film da regista arriverà nel 2021, così come ha annunciato sui suoi social. Il sogno si realizzerà molto presto e sarà anticipata da una raccolta musicale che sarà pubblicata nel mese di ottobre.

Come aveva raccontato a Radio Italia Live Estate, la sceneggiatura è stata completato grazie all’intervento del regista Alessio De Leonardis: “L’abbiamo scritta insieme, uniti dalle stesse origini e spesso dalle stesse idee ma, soprattutto spinti dalla necessità di raccontare a tutti attraverso una pellicola, la nostra visione della vita, dell’amicizia e dell’amore”.

I dettagli della raccolta non sono ancora noti, anche se sembra possibile che sia presente una canzone in romanesco. I particolari di Canzoni D’Amore Nascoste, che conterrà anche la colonna sonora del film con il quale debutterà come regista.

L’ultima prova di studio di Fabrizio è rappresentata da Figli Di Nessuno, che aveva anticipato con il rilascio del singolo Ho Bisogno Di Credere. La title track è stata rilasciata con la collaborazione di Anastasio, che aveva incontrato per caso in Sony e con il quale aveva voluto realizzare qualcosa di speciale.

La musica dell’album è stata anche portata in giro per l’Italia con le date nei palasport e il debutto al Mediolanum Forum di Assago dove ha tenuto il primo concerto della sua carriera. Nel 2018, anno della vittoria a Sanremo con Ermal Meta in Non Mi Avete Fatto Niente, Fabrizio Moro ha anche realizzato il sogno di suonare allo Stadio Olimpico. Il concerto era andato in onda in diretta su RTL 102.5.

La carriera di Fabrizio Moro è esplosa nel 2007 con la partecipazione a Sanremo Giovani in Pensa. Da quel momento, l’artista romano non si è più fermato. Oggi è un apprezzato cantautore ma anche autore per altri artisti, tra i quali si contano anche Fiorella Mannoia, Emma, Elodie e gli Stadio.