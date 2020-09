Ha di recente cambiato nome in ‘Telefono Google‘ l’app del colosso di Mountain View di gestione delle chiamate telefoniche, prendendo anche ad aggiornarsi con una certa frequenza. Gli esperti di XDA Developers hanno provveduto a scovarne qualcuna fin qui nascosta analizzando il file APK in un teardown. Le funzioni di Telefono Google di cui stiamo per parlarvi non sono ancora disponibili per l’utente finale, ma ben presto potrebbero compiere il proprio esordio (non sappiamo ancora dirvi quando esattamente, anche se le cose potrebbero anche rivelarsi più celeri di quel che si pensi).

Parliamo di Caller ID announcement, un’opzione che, quando abilitata, consentirà al servizio di leggere il nome o il numero di telefono del chiamante. La funzione è stata ravvisata all’interno della sezione ‘Avanzate’ dell’applicazione. Un’altra delle feature nascoste di Telefono Google risponde al nome ‘Automatically delete older recordings and trascipts‘, che consentirà al servizio di cancellare in automatico le registrazioni e le trascrizioni delle chiamate una volta passati 30 giorni. Starà all’utente decidere se attivare o meno l’opzione Automatically delete older recordings and trascipts attraverso un bottone che troverà alloggio nella sezione ‘Call Screen’ (non statevi, quindi, a preoccupare nel caso in cui preferiste mantenere i dati di cui sopra, visto che la funzione può anche essere lasciata disattivata).

Ambedue le funzioni, lo ripetiamo ancora una volta per sgomberare il campo da possibili equivoci, non sono ancora disponibili per gli utenti finali di Telefono Google (non perdete tempo a cercarle pertanto, non le trovereste comunque proprio perché non ancora attivate lato codice, e quindi non abilitate all’utilizzo), né al momento è possibile stabilire quando saranno effettivamente rilasciate (pur esistendo nell’immaginario del colosso di Mountain View). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: proveremo a rispondervi nel più breve tempo possibile.