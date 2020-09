Gli ospiti di I Love My Radio sono finalmente ufficiali. Per la prima volta nella storia delle radio libere, l’evento conclusivo del contest per eleggere la canzone regina delle regine andrà in onda in contemporanea su tutte le emittenti che hanno partecipato all’iniziativa.

L’appuntamento è per le 21 dell’11 ottobre, data per la quale sono attese diverse performance dal vivo. Tra gli ospiti dell’evento, sono annunciati Elisa, Tiziano Ferro, Francesco Gabbani, J-AX, Mahmood, Negramaro e Tommaso Paradiso. Agli artisti si aggiungeranno Amadeus, Ambra, Renzo Arbore, Carlo Conti, Fiorello e Linus.

La serata speciale sarà condotta da Gerry Scotti con la regia di Lele Biscussi. Nel corso della trasmissione sarà anche rivelata la canzone vincitrice che emerge dalle votazioni compiute dai fan nel corso dei mesi appena trascorsi. Il brano sarà scelto tra i 45 proposti, 45 come gli anni che hanno compiuto le radio libere.

La manifestazione era iniziata con il rilascio della cover di Mare Mare di Luca Carboni, che era stata affidata alla voce di Elisa. Tra gli artisti che hanno proposto una loro versione dei brani in concorso ci sono anche Gianna Nannini in La Donna Cannone, Jovanotti in Caruso, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri in Perdere L’Amore, Giuliano Sangiorgi in Sei Nell’Anima, Marco Mengoni in Quando di Pino Daniele, Biagio Antonacci in Centro Di Gravità Permanente di Franco Battiato, J-Ax in 50 Special. I brani sono stati protagonisti della rotazione radiofonica estiva, fin dai primi giorni di giugno e a cominciare da Elisa.

I Love My Radio rappresenta un unicum nello scenario delle radio libere, che da 45 anni stanno vicine agli ascoltatori con una programmazione nella quale sono comparsi tutti i brani che sono entrati in concorso e che sono stati votati sulle diverse piattaforme.

La canzone regina sarà eletta nella serata dell’11 ottobre, nel programma condotto da Gerry Scotti.