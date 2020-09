Siamo sempre più vicini alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 12, al punto che giorno dopo giorno trapelano anticipazioni che ci orientano sulle possibili scelte di Apple. Dopo le indiscrezioni sulla versione mini del device, di cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri, oggi tocca concentrarsi su una possibile privazione per tutti coloro che decideranno di dare fiducia al colosso di Cupertino. Cerchiamo dunque di comprendere cosa potremmo trovare nella scatola una volta acquistato il prodotto.

Indizi sulla dotazione di partenza con iPhone 12 tramite iOS 14.2

A tal proposito, anticipazioni importanti e significative sono arrivate direttamente dall’aggiornamento iOS 14.2, ad oggi disponibile solo in versione beta, ma al contempo in grado di fornirci importanti spunti sugli stessi iPhone 12. Questo, almeno, secondo quanto riportato da una fonte autorevole come MacRumors. nello specifico, si evidenzia che una piccola modifica trapelata nel codice di iOS 14.2 sembra confermare il piano di Apple di vendere i nuovi dispositivi senza EarPods.

Volendo esaminare la questione più nel dettaglio, in passato il suddetto codice con le vecchie versioni di iOS ci parlava di “cuffie in dotazione“. A conti fatti, la stessa dicitura che Apple usa ormai da anni. In iOS 14.2, però, pare che le cose siano cambiate, al punto che il testo risulti modificato per dire solo “cuffie“. Dunque, rimuovendo la parte “fornita” a proposito di questa dichiarazione. Il codice completo si legge come segue: “Per ridurre l’esposizione all’energia RF, utilizzare un’opzione vivavoce, come l’altoparlante integrato, le cuffie o altri accessori simili“.

Voci, quelle relative alla mancanza di EarPods dalla confezione del nuovo iPhone 12, che sono state confermate anche da un altro analista esperto come Ming-Chi Kuo, in attesa che da Apple arrivino segnali concreti anche sul fronte iOS 14.2. Che ne pensate? Si tratterebbe di una grave mancanza dell’azienda o tutto sommato di una scelta tollerabile?