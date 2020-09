Mentre la messa in onda di novembre si avvicina, i fan curiosi e in attesa del debutto di Romulus potranno approfittare del prossimo Festival del Cinema di Roma visto che i primi due episodi della nuova serie Sky Original, saranno presentati in anteprima alla quindicesima edizione in scena dal 15 al 25 ottobre 2020 presso l’Auditorium Parco della Musica.

C’è grande attesa per l’opera prima, almeno se parliamo di serialità, di Matteo Rovere che ha firmato questo suo primo progetto con la produzione Sky, Cattleya e Groenlandia, incuriosendo non solo il pubblico italiano ma anche gli acquirenti internazionali, confezionando quello che è stato annunciato come un “affresco epico e una realistica ricostruzione degli eventi” che portarono alla nascita di Roma.

La serie, diretta dallo stesso Matteo Rovere insieme a Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale, è ambientata nell’ottavo secolo a.C, in un mondo primitivo e brutale in cui i trenta popoli della Lega Latina vivono sotto la guida del re di Alba fino a quando siccità e carestia minacciano la pace. Sarà da quel punto che partirà la storia che Matteo Rovere ha voluto portare sul piccolo schermo approfondendone sfaccettature e personaggi e raccontando questo mondo con gli occhi dei tre protagonisti Yemos (Andrea Arcangeli), principe di Alba; la vestale Ilia (Marianna Fontana), e il giovane orfano e schiavo Wiros (Francesco Di Napoli).

Completano il cast Giovanni Buselli, Silvia Calderoni, Sergio Romano, Demetra Avincola, Massimiliano Rossi, Ivana Lotito, Gabriel Montesi e Vanessa Scalera. I dieci episodi che compongono la prima stagione di Romulus sono stati girati in protolatino e i primi due saranno al centro di una serata evento al prossimo Festival del Cinema di Roma con la direzione artistica di Antonio Monda.

Al momento non c’è una data ufficiale e non ci sono link che possono permettere la prenotazione all’evento via telematica ma presto scopriremo modalità di accesso e tutti gli altri dettagli anche se sembra che le uniche modalità di accesso siano legate agli accrediti (qui le modalità di richiesta).