Doc – Nelle Tue Mani sta per debuttare su Rai1 con i nuovi episodi della seconda parte di stagione, in onda in prima visione assoluta da giovedì 15 ottobre per quattro settimane.

La serie a tema medico che vede protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli riparte dal nono dei sedici episodi previsti: i primi 8 sono stati trasmessi, con una media di oltre 7 milioni di telespettatori, la scorsa primavera e ora la seconda metà di stagione di Doc – Nelle Tue Mani è pronta per il debutto su Rai1, dopo che le riprese sono state completate quest’estate, al termine del lockdown.

In rete è apparso un primo snippet della puntata che aprirà la programmazione di Doc – Nelle Tue Mani su Rai1. La prima parte della stagione si era conclusa con Andrea Fanti, medico che ha perso 12 anni di memoria in seguito ad un’aggressione da arma da fuoco, che continuava ad assumere psicofarmaci sotto lo sguardo soddisfatto di Sardoni. E sono proprio loro due i protagonisti della prima scena inedita che trapela online in vista della seconda parte di stagione in arrivo su Rai1 il 15 ottobre.

Fanti sembra assorto nella visione di fasci di luce su uno screen saver, mentre Marco Sardoni (Raffaele Esposito) si offre di aiutarlo, avvicinandosi col solito atteggiamento subdolo di chi vuole continuare ad approfittare dell’amnesia del collega per insabbiare un caso di negligenza che gli costerebbe la radiazione dall’Ordine dei Medici.

Non aspettavamo altro: solo per voi, delle anticipazioni esclusive sulla seconda parte di #DOCNelleTueMani! 🎬

L'appuntamento è alle porte, continuate a seguirci per i dettagli!!! 🗓 😉 pic.twitter.com/qSi7KARtlj — DocNelleTueMani (@DocNelleTueMani) September 30, 2020

La programmazione dei nuovi episodi di Doc – Nelle Tue Mani sostituirà quella di Nero a Metà 2, presidiando il giovedì sera di Rai1 tradizionalmente riservato alla fiction. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione, a cui sta lavorando come sceneggiatore anche il vero protagonista della storia a cui la serie si ispira, il medico di Lodi e ora scrittore di successo Pierdante Piccioni.