Le offerte legate all’iniziativa Amazon Prime Day 2020 si sono fatte attendere assai più del previsto in quest’anno tanto particolare. I piani del colosso dell’eCommerce sono infatti stati stravolti, come accaduto praticamente a tutti, dall’arrivo della pandemia da Coronavirus, che ha cambiato la nostra vita sociale in modo drastico, assieme agli equilibri economici mondiali. Ora però abbiamo finalmente delle date: l’azienda fondata e capitanata da Jeff Bezos ha annunciato di recente che il nuovo Prime Day si terrà il 13 e il 14 ottobre, per un autunno all’insegna degli sconti su una pletora di prodotti.

Se è quindi vero che dovremo attendere poco meno di due settimane per poter approfittare delle promozioni della “grande A” del commercio online, allo stesso modo nei listini della compagnia è possibile incrociare già le prime offerte in vista dell’atipico Amazon Prime Day di quest’anno. Soprattutto sui servizi proprietari. Non a caso nelle ultime ore è stata avviata una interessante iniziativa che riguarda Amazon Music Unlimited, servizio di musica in digitale – e in alta qualità! – di Bezos e soci.

Fiondandovi subito sulla pagina di Amazon Music Unlimited – seguendo questo indirizzo, che rimanda proprio a sito ufficiale di Amazon Italia e alla sua divisione musicale – sarà possibile ottenere una abbonamento di ben 4 mesi alla nota piattaforma in streaming pagando solo 99 centesimi di euro. C’è però da chiarire che questa golosissima offerta di è riservata solo ai nuovi clienti, e che come spesso accade prevede il rinnovo automatico alla scadenza del quarto mese al prezzo di 9,99 euro – che saranno quindi scalati dal vostro conto al quinto mese. Naturalmente è possibile disattivare in qualsiasi momento il rinnovo automatico dalle opzioni del nostro profilo personale. Come chiarito nei termini e nelle condizioni, l’offerta per Music Unlimited in occasione dell’Amazon Prime Day 2020 è riservata solo ai clienti Prime che non si sono mai iscritti al servizio, con scadenza alle 23:59 del 14 ottobre. Ne approfitterete?