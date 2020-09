Si intitolerà Classic Albums: Back To Black lo speciale dedicato ad Amy Winehouse su Sky Arte. Il documentario raccoglie la testimonianza dei Mark Ronson, Salaam Remi e di tutti i musicisti che parteciparono alla registrazione dello storico disco della cantautrice britannica.

Lo speciale andrà in onda questa sera, 30 settembre, alle 21:15 e sarà disponibile anche su Now TV. Back To Black è stato scelto perché si tratta dell’ultimo album pubblicato da Amy Winehouse in vita e soprattutto del disco che aveva consacrato la popstar britannica al successo mondiale. Uscito nei negozi nel 2006, Back To Black è ancora oggi forte di successi come la title-track, Rehab e Just Friends.

Di lei i produttori ricordano quel desiderio di mettere in pratica ciò che viveva nella sua testa: la Motown, i jukebox, la musica soul degli anni ’60 e tutto ciò che aveva a che fare con la black music. Lo possiamo vedere, questo desiderio, anche nell’anteprima pubblicata dall’account Twitter di Sky Arte in cui Amy Winehouse raccontava che ciò che immaginava non era il risultato finale (mixaggio, mastering, effetto) bensì cercava di dare priorità al testo, l’elemento destinato ad emergere più di ogni altro componente.

Nel documentario dedicato ad Amy Winehouse su Sky Arte potremo vedere anche filmati inediti dell’artista impegnata in studio durante le registrazioni di Back To Black insieme ad interviste di quel tempo, quando l’album era ancora in divenire. La sua voce ha segnato un’epoca in cui il mainstream dedicava tantissimo spazio alla musica e agli stili di canto contemporanei: Amy Winehouse conquistò il mondo con la sua attitudine vintage, arrivò in tempo per riproporre gli anni d’oro della musica soul con due album che ancora oggi fanno scuola.

A soli 27 anni la cantautrice era già un’icona. Per questo lo speciale dedicato a Amy Winehouse su Sky Arte sarà anche una lezione di stile.