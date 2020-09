Quello di Among Us è un fenomeno in rapida ascesa, che ambisce a imporsi ancor di più all’attenzione del grande pubblico. Il gioco disponibile su piattaforme mobile ha conosciuto negli ultimi mesi un boost di popolarità non da poco, e i numeri fatti registrare di recente ne sono una controprova schiacciante.

Si parla infatti di oltre tre milioni di utenti contemporanei fatti registrare nell’ultimo weekend dal particolarissimo titolo di InnerSloth. Un risultato non da poco, se si pensa che il tutto è avvenuto soltanto negli ultimi mesi. A fronte di una presenza sul mercato che continua dal 2018, anno di pubblicazione originale, Among Us ha raggiunto il pubblico mainstream solo di recente.

Il grande boost di popolarità lo si deve a una serie di concause. Tra queste spiccano il Covid 19, che ha spinto molti utenti ad aggregarsi all’interno di titoli ad ampio respiro, e la grande spinta arrivata da Twitch. La piattaforma di streaming, grazie ai produttori di contenuti, ha concesso molto spazio al gioco. E i risultati si sono concretizzati nel giro di pochissimo tempo, complice lo spirito di emulazione degli spettatori.

Among Us, numeri da paura per il gioco

Cifre importanti, che vanno ad aggiungersi ad altri numeri che permettono di avere un quadro della situazione piuttosto chiaro. A fronte degli oltre tre milioni di utenti contemporanei (3.8 in realtà, che sono sostanzialmente parenti a 4, ndr) c’è da fare la conta anche di tutti quelli che, nel corso dell’ultimo weekend, hanno fatto il loro accesso in Among Us. E qui la situazione si fa ancor più interessante.

Stando infatti a quanto riportato in rete, le cifre effettive del gioco di InnerSloth sono quelle dei grandi titoli. Oltre sessanta i milioni di giocatori che hanno avviato almeno una volta l’app durante il fine settimana, con il conteggio dei download che sfonda quota cento milioni.

Un ribaltone improvviso quello della fama di Among Us. Nel giro di una manciata di settimane il gioco si è trovato a dover gestire un incremento di fama probabilmente insperato. Ma che, siamo sicuri, gli addetti ai lavori troveranno il modo di sfruttare al meglio delle loro occasioni.

