Nuovo appuntamento con il crime francese con Alexandra su Giallo. Stasera, mercoledì 30 settembre, andrà in onda il terzo episodio della stagione. La serie poliziesca vede Julie Depardieu nei panni di un brillante medico forense presso l’Istituto di Bordeaux. Fantasiosa e spirito libero, la donna si dedica completamente a quella che considera la sua missione: restituire ai morti la loro dignità e il loro aspetto umano, e rendere loro giustizia. Quindi preferisce svolgere il proprio lavoro da sola, nonostante gli inviti a collaborare da parte del comandante della polizia Antoine Doisneau. Invece, il medico prova un piacere sfacciato ad essere un passo avanti a lui e al suo team.

L’episodio in onda stasera si intitola Morte apparente, ed ecco la sinossi:

Il corpo di una donna viene ritrovato nelle paludi di Blanquefort, vicino a Bordeaux. È stata colpita alla testa, ma non c’è niente per identificarla. Alexandra fa trasportare il cadavere all’istituto di medicina legale per iniziare il suo esame il più rapidamente possibile. Ma sul tavolo dell’autopsia, la vittima… apre gli occhi! Un grosso shock le ha fatto perdere la memoria e la sconosciuta non ricorda chi è. Alexandra decide di far passare questa donna per morta per evitare che l’assassino venga a finirla, quindi la accoglie in casa sua.

Alexandra su Giallo torna nella serata di mercoledì 7 ottobre con il quarto episodio di stagione dal titolo L’Ermafrodita. Ecco la sinossi:

Una macabra scoperta viene fatta ai piedi di una rupe calcarea nei pressi di Bordeaux: due metà di corpi sono stati messi insieme, il busto di una donna bianca è stato cucito alle gambe di un uomo di colore. Alexandra e Antoine stabiliscono che le due vittime non sembrano collegate. Tuttavia, rimangono convinti che l’assassino, dalla sua messa in scena, suggerisce che avessero qualcosa in comune. Un’analisi più attenta rivela qualcos’altro sui corpi. A sconcertare è però la scoperta di un terzo pezzo di cadavere che conferma l’ipotesi di Alexandra: tutte le vittime sono collegate tra loro e unite da un segreto…

Nel cast della serie, oltre Julie Depardieu anche Bernard Yerlès nei panni di Antoine Doisneau, comandante della polizia; Xavier Guelfi è Théo Durrel, assistente tanatologo; Sara Martins è Diane Dombres, odontoiatra e capo del servizio medico-legale; Sophie Le Tellier è Ludivine Moret, entomologa del dipartimento; Emilie Lehuraux è Iggy Bevilacqua; Laurent Maurel è Joël Baupin; Andréa Ferréol è Laurette Doisneau; Philippe Cailier è Roméo Charron (appare solo nel primo episodio; e Quentin Baillot nel ruolo di Louis Pincé.

L’appuntamento con Alexandra su Giallo è alle 21:00.