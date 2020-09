Sapevamo che OnePlus Nord sarebbe stato solo il primo dispositivo di fascia media di una lunga serie da parte dell’azienda cinese, che intende ripercorrere le orme di Google e di Apple. Dubitiamo sia già arrivato il momento di un successore del dispositivo presentato a luglio: più che altro si può parlare di un fratello minore, o comunque di un nuovo membro della famiglia. Stando alle indiscrezioni emerse in precedenza l’ipotesi più plausibile dovrebbe essere la prima: verrà quasi certamente presentato un dispositivo più economico, ed allo stesso tempo contraddistinto da specifiche tecniche meno importanti.

Il profilo Instagram ufficiale di OnePlus Nord ha in queste ore pubblicato un post che lascia presagire che qualcosa di nuovo è ormai nell’aria. Ad essere onesti non siamo sicuri si tratti di un dispositivo: magari è in procinto di essere lanciato un semplice accessorio della line-up OnePlus Nord. Il portale ‘gizmochina.com‘ ipotizza che potrebbe essere presentato il nuovo OnePlus Nord N10 5G, uno smartphone presumibilmente equipaggiato con il processore Snapdragon 690, e che potrebbe anche presentare uno schermo con diagonale da 6.49 pollici con risoluzione fullHD+ e frequenza di refresh rate a 90Hz, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (per restare nell’eventualità un gradino sotto al primo OnePlus Nord presentato a luglio diciamo che, laddove le indiscrezioni venissero confermate, non sarebbe niente male questo famigerato OnePlus Nord N10 5G).

Cogliamo l’occasione per ribadire che il 14 ottobre non verrà presentato alcun OnePlus 8T Pro: a confermarlo è stato lo stesso Pete Lau, che ha affermato che il dispositivo non avrebbe ragione d’essere data la grande considerazione che merita ancora di avere il OnePlus 8 Pro, da identificare come top di gamma in carica da qui all’anno che verrà. Siete d’accordo con il co-fondatore di casa OnePlus, oppure stavate proprio aspettando un aggiornamento completo della gamma?