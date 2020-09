Alcune nuove indiscrezioni sull’iPhone 12 Mini e sul modello iPhone 12 standard e su quelli Pro sono giunte in queste ore grazie al noto blogger ed esperto Jon Prosser. Attraverso il suo account Twitter, l’informatore è tornato a parlare dei nuovi melafonini in tutte le loro varianti, puntando ancora sulla data di uscita dei device il prossimo 13 ottobre.

Dettagliamo quanto riferito da Prosser nel tweet di sole poche ore fa. Per quanto riguarda il tanto chiacchierato iPhone 12 Mini ossia il modello entry level della nuova generazione, il display è confermato con dimensioni non superiori ai 5.4 pollici. Il nome della variante dovrebbe essere appunto quello già indicato da tempo e i tagli disponibili sarebbero tre, ossia da 64, 128 e 256 GB. Anche l’iPhone 12 standard arriverebbe con le stesse capacità in termini di memoria ma la diagonale dello schermo sarebbe uguale a 6.1 pollici.

Le prime spedizioni degli iPhone 12 dai fornitori Apple partirebbero il 5 ottobre. Tale tempistica, sempre secondo Prosser, si sposerebbe appieno con il lancio dei melafonini il prossimo 13 ottobre. I preordini partirebbero subito mentre il via alle vendite nei negozi e online sarebbe fissato per il giorno 23 ottobre.

Gli iPhone 12 Mini e standard saranno i primi ad essere venduti ma nel corso della presentazione del prossimo 13 ottobre ci sarebbe anche spazio per il lancio di iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Queste ultime due varianti verrebbero commercializzate decisamente più in là, non prima di fine novembre. A parte il via alle vendite di questi ultimi due esemplari, il ben informato Prosser parla anche dei tagli di memoria degli specifici modelli. Entrambi i telefoni non avranno uno storage inferiore di 128 GB, quindi per loro è stata del tutto esclusa la variante da 64 GB. Non ci resta che attendere, dalla viva voce di Apple, la conferma del keynote registrato di metà ottobre, con l’invio degli inviti virtuali all’evento.