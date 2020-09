Arrivano finalmente alcuni segnali incoraggianti per gli utenti che da oltre due anni si ritrovano con un Samsung Galaxy S9 marchiato TIM. Nonostante la grande incertezza che c’è in questo periodo in merito allo sviluppo software di questi device, come vi abbiamo riportato di recente con un approfondimento sul tema, oggi 29 settembre posso annunciarvi l’avvio della distribuzione di un nuovo pacchetto software per la suddetta variante dello smartphone Android. Visto il contesto generale appena menzionato, non è un dettaglio da poco.

Cosa dobbiamo aspettarci a settembre con il Samsung Galaxy S9 TIM

Sui social, ed in particolare nei gruppi Facebook dedicati, da alcune ore a questa parte ci sono infatti le prime segnalazioni dagli utenti che stanno ricevendo l’aggiornamento di settembre per il proprio Samsung Galaxy S9 TIM. In tanti si sono illusi che potesse trattarsi dell’upgrade con One UI 2.5, in relazione al pacchetto software senza ombra di dubbio più atteso di questo 2020, ma a tal proposito è meglio mettersi l’anima in pace.

Nella migliore delle ipotesi, infatti, la suddetta novità verrà introdotta a bordo dei Samsung Galaxy S9 a partire dal mese di ottobre, anche se al momento non si hanno certezze in merito. Ovviamente, potranno godere di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista coloro che si ritrovano con un device no brand, ma quelli marchiati TIM non dovrebbero tardare. Staremo a vedere se il produttore coreano riuscirà a fare questo step molto importante nei prossimi trenta giorni.

Nel frattempo, accontentiamoci dell’upgrade di settembre per il Samsung Galaxy S9 brandizzato TIM, con un intervento che dovrebbe limitarsi a garantirvi migliori standard di sicurezza e, al più, un piccolo passo in avanti in termini di prestazioni generali. Anche a voi è arrivata la notifica via OTA? Fateci sapere commentando qui di seguito.