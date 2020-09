Le porte di Buckingham Palace stanno per riaprirsi con The Crown 4, per raccontare la storia inglese di fine secolo scorso attraverso gli occhi, le gesta e le emozioni della Regina Elisabetta e della sua tormentata famiglia.

Dal 15 novembre la pluripremiata serie inglese torna su Netflix con 10 nuovi episodi, che vedono importanti ingressi nel cast in ruoli chiave, mostrate per la prima volta nelle foto ufficiali di The Crown 4.

Le prime immagini promozionali di The Crown 4 mostrano la quasi esordiente Emma Corrin nei panni della Principessa Diana e la protagonista di Sex Education Gillian Anderson quasi irriconoscibile nei panni della prima premier donna inglese, la conservatrice Margaret Thatcher.

Nel teaser trailer erano apparse solo brevi sequenze delle due attrici, entrate nel cast di The Crown 4 nei panni dei due personaggi più attesi: da un lato la Principessa del Popolo, sofferente ed amatissima, entrata nella leggenda dopo la sua morte prematura a Parigi nel 1997, dall’altro la Lady di Ferro, la prima donna a ricoprire la carica di Primo Ministro nel Regno Unito conservandola per un decennio.



















Sarà proprio l’era della Thatcher al potere a definire la parentesi temporale coperta dalla trama di The Crown 4, come ha confermato il suo showrunner Peter Mogan. Seguiranno poi una quinta stagione, inizialmente annunciata come l’ultima, ed una sesta che sarà effettivamente quella conclusiva, come nei piani iniziali del creatore di The Crown.

La sinossi di The Crown 4 preannuncia un nuovo capitolo fatto di sfide epocali per la corona inglese, tensioni nei rapporti istituzionali, rivalità politiche, drammi familiari e conflitti generazionali all’ombra dei palazzi della monarchia. Oltre a raccontare le divisioni sociali nel periodo della guerra delle Falkland, The Crown 4 includerà anche il matrimonio di Carlo e Diana e il loro tour in Australia e Nuova Zelanda nel 1983, oltre alla nascita dei loro figli, il principe William e il secondogenito Harry.

Sul finire degli anni Settanta, la regina Elisabetta (Olivia Colman) e la famiglia sono impegnati a garantire la linea di successione al trono cercando la moglie giusta per il principe Carlo (Josh O’Connor), che a trent’anni è ancora scapolo. Mentre la nazione comincia a sentire l’impatto delle politiche controverse introdotte da Margaret Thatcher (Gillian Anderson), la prima donna a ricoprire la carica di primo ministro, le tensioni tra questa e la regina peggiorano quando la premier conduce il paese nella guerra delle Falkland, creando conflitti all’interno del Commonwealth. Anche se la storia d’amore di Carlo e della giovane Lady Diana Spencer (Emma Corrin) fornisce la distrazione ideale per unire il popolo britannico, tra le mura del palazzo la famiglia reale è sempre più divisa.

Nel cast della quarta stagione, per l’ultima volta prima di un secondo ricambio totale dei volti della serie, tornano Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta II, Tobias Menzies come il marito e principe consorte Filippo, duca di Edimburgo, Helena Bonham Carter nei panni della Principessa Margaret, sorella di Elisabetta, Erin Doherty nei panni della Principessa Anna, Johs O’Connor come il Principe Carlo ed Emerald Fennell nei panni di Camilla Parker Bowles. Tutti saranno sostituiti nella quinta stagione della serie, che darà il benvenuto per i due capitoli finali a Imelda Staunton come nuova Regina, Jonathan Pryce nei panni del principe Filippo, con Lesley Manville nei panni della principessa Margaret ed Elizabeth Debicki nei panni di una Diana adulta, principessa del Galles.

Le prime tre stagioni di The Crown sono disponibili su Netflix e il primo episodio della serie è accessibile in streaming gratuito anche per i non abbonati al servizio.