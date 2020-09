Dopo aver atteso a lungo l’aggiornamento iOS 14, gli utenti in possesso dei device Apple hanno finalmente potuto testare con mano – e senza le difficoltà della Beta – l’ultima versione del sistema operativo mobile della “mela morsicata”. Versione, questa, che negli ultimi giorni è stata affinata dal colosso di Cupertino grazie al rilascio di iOS 14.0.1, anche questa a disposizione del pubblico.

Peccato che, come già accaduto per WatchOS 7 su Apple Watch Series 3, anche iOS 14.0.1 stia facendo riscontrare numerosi problemi a tutti quelli che hanno deciso di procedere con il download. Come si legge sulle pagine del portale ZDNet, pur andando a risolvere alcune criticità emerse nelle passate settimane, l‘ultimo update va infatti a provocare provocare vari tipi di malfunzionamenti con la batteria e la connettività. Più nello specifico, una volta installato l’update la batteria andrebbe a crollare e a durare molto meno del solito, su un po’ tutti i modelli di iPhone compatibili. Altri utenti, poi, sono andati invece a segnalare gravi problemi con le connessioni Wi-Fi e Bluetooth, senza dimenticare gravità legate al lag con la tastiera, all’instabilità generale del sistema e a malfunzionamenti vari ai widget – introdotti nell’universo Apple proprio con la versione 14 di iOS.

Come fare allora a risolvere questi fastidiosi bug introdotti con iOS 14.0.1? A quanto pare, sempre a sentire la fonte, un possibile rimedio sarebbe quello di ripristinare le impostazioni di rete grazie al menù Impostazioni ed il tab “Ripristina” sotto al pannello “Generali”. Purtroppo però pare non funzionare in tutti i casi segnalati sul web tra forum ufficiali e non. Di conseguenza “mamma” Apple potrebbe vedersi costretta a rilasciare in tempi assai brevi un aggiornamento iOS 14.0.2 che vada ad arginare i malfunzionamenti emersi in questi giorni, e che stanno creando a ragione non pochi malumori tra l’utenza fedele alla mela. Anche voi siete tra loro? Fatecelo sapere nei commenti.