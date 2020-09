Giornata importante in casa Huawei, considerando il fatto che oggi 29 settembre si parla con insistenza del rilascio della seconda beta EMUI 11 per alcuni device. Dunque, se da un lato abbiamo una data approssimativa per quanto concerne la distribuzione dell’aggiornamento definitivo, stando a quanto trapelato in queste ore, ora dobbiamo concentrarci sullo sviluppo del pacchetto software in senso stretto. Con alcuni segnali tutto sommato abbastanza incoraggianti per il pubblico.

Cosa sappiamo sulla seconda beta EMUI 11 per alcuni Huawei

Precisazioni in merito sono giunte in queste ore da una fonte come Huawei Central, con la fonte pronta ad evidenziare che il secondo aggiornamento software beta EMUI 11 sia stato concepito per smartphone come quelli di fascia alta che appartengono alla famiglia Huawei P40 e Mate 30. Secondo il log delle modifiche, la nuova versione beta di EMUI 11 apporta miglioramenti per la modalità multi-windows, senza dimenticare gli interventi per super memo e feedback con vibrazione.

Scendendo ulteriormente in profondità, emerge che andremo incontro anche ad una necessaria ottimizzazione per la funzionalità del blocco note. Si passa dunque al pacchetto software versione 11.0.0.126 da EMUI 11.0.0.115. Al contempo, i modelli specifici coinvolti sono Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro +, Mate 30, Mate 30 5G, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro 5G e Mate 30 RS Prosche Design. Dunque, una piccola svolta per diversi utenti che nell’ultimo anno hanno deciso di puntare sul produttore asiatico.

Come sempre avviene in questi casi, la Cina gode di una corsia preferenziale, ma è probabile che le prime novità concrete per gli utenti Huawei in possesso degli smartphone menzionati stamane possano arrivare già entro il mese di ottobre. Almeno per quanto riguarda la versione beta dell’aggiornamento EMUI 11 di cui vi sto parlando questa mattina. Che ne pensate delle novità emerse nelle ultime ore? Fateci sapere con un commento qui di seguito.