Ci sono ancora tante segnalazioni oggi 29 settembre a proposito dei problemi PosteMobile. Tra esperienze dirette degli utenti e potenziali soluzioni, senza dimenticare le prese di posizione di circostanza da parte dell’azienda, abbiamo alcune informazioni da riportare ai nostri lettori dopo il primo punto della situazione fatto nella giornata di lunedì. Vediamo dunque come stanno le cose a poco meno di 24 ore dall’arrivo di un down che ha creato notevoli disagi ai clienti.

Ancora attuali i problemi PosteMobile con il down del 29 settembre

Come si potrà notare attraverso le informazioni e le segnalazioni disponibili su Down Detector, i problemi PosteMobile risultano ancora attuali martedì mattina. Un comunicato ufficiale dall’operatore, al momento, non è ancora arrivato, ragion per cui non conosciamo le origini del down che è stato menzionato in diverse aree del Paese. Dunque, l’unica certezza al momento è che non si sia trattato di un malfunzionamento geolocalizzato, a differenza di quanto avviene spesso e volentieri in queste circostanze.

Premesso questo, l’unico feedback fornito da fonti interne all’azienda è il seguente: “Ci scusiamo, stiamo lavorando per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile“. Detto questo, ci sono diversi clienti, sempre su Down Detector, pronti ad assicurare che una volta spento e riacceso il modem, o in alternativa ripristinate le impostazioni di rete del proprio smartphone, dovrebbero risolversi i problemi PosteMobile legati sia alla rete fissa, sia a quella mobile.

Di sicuro, stando sempre ai riscontri dei clienti, alcune aree sembrano essere immuni. Dunque, potrebbe esserci già nei prossimi minuti un graduale ripristino del servizio ed una parziale copertura per tutti. Come sempre, rinnovo l’invito ai nostri lettori nel rilasciare commenti, in modo tale da inquadrare al meglio i problemi PosteMobile che quantomeno in parte persistono oggi 29 settembre.