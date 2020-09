Federico Zampaglione dei Tiromancino in studio con i Negramaro: la foto appare sui profili social di Giuliano Sangiorgi, voce del gruppo salentino, e non è il primo scatto dallo studio di registrazione.

Negli scorsi giorni, infatti, Giuliano Sangiorgi è stato immortalato nella stessa location con un altro autore e cantautore molto apprezzato in Italia: l’amico Ermal Meta.



Dopo Ermal Meta, in studio al fianco di Giuliano Sangiorgi appare un altro amico: Federico Zampaglione dei Tiromancino, in una foto scattata da Lele, come scrive il cantante su Instagram.

Ormai è certo che i Negramaro siano a lavoro sul nuovo disco di inediti, un album che potrebbe vedere la luce nei primi mesi del 2021. La band sta lavorando ai nuovi brani che andranno a comporre il progetto e si sta circondando degli amici di sempre, forse co-autori dei testi che troveremo nel progetto.

Ermal Meta e Federico Zampaglione, infatti, sono tra gli autori del panorama musicale italiano più apprezzati del momento e potrebbero aver raggiunto i Negramaro in studio per scrivere insieme qualche brano. C’è però un’altra ipotesi da tenere in considerazione: entrambi, o forse uno dei due, potrebbe aver inciso un duetto con Giuliano Sangiorgi.

I dettagli a proposito dei progetti che legano Federico Zampaglione ed Ermal Meta ai Negramaro e a Giuliano Sangiorgi non sono ancora noti e al momento non ci resta che ipotizzare che la natura degli incontri sia professionale e riguardi la fase di scrittura del nuovo disco della band salentina.

Non va trascurato però il rapporto personale che Giuliano Sangiorgi ha sia con l’uno che con l’altro. La visita di Ermal Meta, piuttosto che quella di Federico Zampaglione, potrebbe rappresentare solo un incontro amichevole, senza dover necessariamente sfociare in una collaborazione da inserire in un progetto discografico.