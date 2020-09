Arriva la pubblicazione ufficiale dell’ordinanza di De Luca per i matrimoni con un massimo di 20 partecipanti che riguarda pure tutti gli eventi di varia natura in cui c’è assembramento di partecipanti. Le nuove misure, dopo le anticipazioni di alcune testate in mattinata, sono state comunicate anche attraverso l’account ufficiale Facebook del presidente della regione Campania.

Era nell’aria e a dire la verità il governatore Vincenzo De luca lo aveva già annunciato la scorsa settimana. La curva dei contagi per Covid-19 continua a crescere da giorni in Campania e stanno per essere messe in atto quelle misure che si ritengono essere funzionali alla limitazione degli assembramenti potenzialmente pericolosi.

Cosa c’è scritto esattamente nell’ordinanza di De Luca per i matrimoni etichettata come la numero 75? Con decorrenza odierna e almeno fino al prossimo 7 ottobre, per qualsiasi attività connessa a cinema, teatri, spettacoli dal vivo, ristorazione e bar e naturalmente anche il wedding e le cerimonie dovranno essere osservati rigidamente tutti i protocolli di sicurezza anti-Covid. Più nel dettaglio i ricevimenti e le feste saranno consentiti ma con un numero massimo di 20 partecipanti.

La rigida limitazione di sicuro non sarà accolta con gioia dai promessi sposti pronti al loro giorno più importante ma anche da chi si appresta a festeggiare qualsiasi altra occasione come un compleanno, una comunione o altro ancora. A quanto già detto si aggiunge il divieto a tutti gli esercizi commerciali (bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati), di vendere alcolici con asporto dalle ore 22 e fino alle 6 del mattino. Esercenti e consumatori sono chiamati a rispettare le nuove indicazioni in maniera puntuale, altrimenti si incorrerà in serie sanzioni.

L’ordinanza di De Luca è subito applicata e per ora resta valida, come già detto, fino al 7 ottobre. Difficilmente le stesse misure non verranno prorogate anche oltre nel corso dell’autunno appena cominciamo, ma dovrà giungere conferma in questa direzione nei prossimi giorni.