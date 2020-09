Non ci sarà il OnePlus 8T Pro: lo ha confermato direttamente il CEO di OnePlus (l’indiscrezione è rimbalzata sulle pagine del social network cinese Weibo), Pete Lau. Il dirigente ha ribadito che quest’anno non è in programma la variante T del top di gamma, proprio come era stato anticipato in tempi non sospetti (ve ne avevamo parlato anche noi in questo articolo dedicato). La spiegazione è molto semplice: al momento non potrebbe esserci smartphone migliore del OnePlus 8 Pro, che potrà continuare ad essere preso in considerazione da chi vorrà aggiudicarsi un terminale completo, a cui proprio non manca nulla.

L’unico dispositivo che si avvicina alla data di presentazione è il OnePlus 8T, di cui sappiamo già godrà del supporto alla ricarica rapida a 65W (la migliore presente sul mercato) e di uno schermo con frequenza di refresh rate a 120Hz (da queste caratteristiche non è difficile capire come mai non può esserci spazio per il OnePlus 8T Pro). Ormai è chiaro il progetto imbastito dal produttore cinese, sempre più intenzionato a diversificare la propria offerta: la linea dei OnePlus Nord, di cui al momento esiste un unico modello (sappiamo essercene in cantiere degli altri), ne è l’esempio lampante.

Non c’è alcuna necessità di spingere per il lancio di un top di gamma assoluto come sarebbe stato certamente il OnePlus 8T Pro. Il prossimo 14 ottobre potremmo assistere anche alla presentazione di altri prodotti: una smart TV, delle cuffie true wireless, un alimentatore (sempre senza fili) e magari il tanto chiacchierato smartwatch. Le novità, come ormai avrete capito, non mancheranno per questa stagione autunnale, pur in assenza del top di gamma OnePlus 8T Pro. Vi dispiace, oppure sentite di condividere la linea tracciata dall’OEM cinese? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.