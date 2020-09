Arrivano nuove indicazioni importanti per quanto riguarda specifiche app Android che dobbiamo cancellare oggi stesso dai device sui quali le abbiamo installate. A quanto pare, infatti, a fine settembre è tornato attuale il malware Joker, a pochissime settimane di distanza da un altro bollettino che abbiamo portato alla vostra attenzione. Cerchiamo di capire, pertanto, in quali ambiti la nostra sicurezza e in pericolo, ma soprattutto quali app siano coinvolte in questo discorso.

Perché Joker rendere alcune app Android molto pericolose

Joker rappresenta ancora oggi 29 settembre uno dei malware più importanti che prende continuamente di mira i dispositivi Android. Per chi non lo dovesse sapere, si tratta di uno spyware che è stato progettato da malintenzionati per rubare messaggi SMS, elenchi di contatti e informazioni sul dispositivo. La novità del momento consiste nell’infezione di nuove applicazioni, al punto che devo necessariamente portare alla vostra attenzione 17 titoli dai quali stare alla larga in questo momento.

Come evidenzia lo studio pubblicato da Zscaler, il discorso riguarda app Android come All Good PDF Scanner, Mint Leaf Message-Your Private Message, Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons, Tangram App Lock, Direct Messenger, Private SMS, One Sentence Translator – Multifunctional Translator, Style Photo Collage, Meticulous Scanner, Desire Translate, Talent Photo Editor – Blur focus e Care Message.

Andando avanti nell’elenco, troviamo ulteriori app Android che si ritrovano coinvolte e che, a conti fatti, a fine settembre risultano pericolose. Mi riferisco a Part Message, Paper Doc Scanner, Blue Scanner, Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF e All Good PDF Scanner. Insomma, considerando l’enorme diffusione di questo malware, occorre fare molta attenzione e monitorare costantemente la divulgazione di questi elenchi. Solo così saremo sicuri di essere al riparo, evitando il furto di dati sensibili per noi delicati. Dunque, allerta massima alla luce delle ultime informazioni raccolte.