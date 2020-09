Dal 25 settembre è disponibile in tutti i negozi Lucio Battisti – Rarities, un album di rarità da collezione, una raccolta di piccole perle della discografia del cantautore.

Non si tratta di brani inediti veri e propri ma di rarità, versioni alternative, B side e singoli già rilasciati nel corso degli anni, che ora tornano nei negozi raccolte tutte all’interno dello stesso progetto dedicato a Battisti.

Lucio Battisti – Rarities è disponibile in due versioni. Oltre alla versione solo CD è disponibile la versione LP in esclusiva per il Record Store Day di sabato 26 settembre. Entrambe le versioni sono accompagnate da una serie di commenti, traccia per traccia, per accompagnare l’ascoltatore nell’immersione totale nella musica e nelle parole di Lucio Battisti.

Questo speciale progetto è disponibile anche in edicola, nel solo formato CD, in allegato a TV Sorrisi e Canzoni e a Donna Moderna. Il cofanetto che raccoglie tutte le rarità di Lucio Battisti viene rilasciato 50 anni dopo il suo esordio per consentire al pubblico italiano di apprezzare ogni sfumatura artistica del cantautore, non solo attraverso i suoi brani più celebri ma anche attraverso le sue perle, ancora oggi meno conosciute.

Questa raccolta riporta infatti l’attenzione del pubblico su brani come la rara Extended Version di Pensieri E Parole, Le Formiche (scritto per Wilma Goich) e La Farfalla Impazzita, brano portato al Festival di Sanremo del 1968 dall’insolita coppia formata da Johnny Dorelli e Paul Anka.

Nell’album ci sono 16 tracce, alcune delle quali in lingua.

Tracklist Lucio Battisti – Rarities