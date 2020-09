Il debutto del mio nuovo programma settimanale WE HAVE A DREAM ha coinciso con la riapertura delle scuole. Avevo già intenzione di collegarmi ancora con LEO GASSMANN e la coincidenza è stata che lui ha cantato nel concerto in diretta su RaiUno da Vò, il luogo dove è iniziato il dramma che abbiamo vissuto. Leo ha cantato prima dell’ingresso del Presidente Mattarella. Si sono esibiti anche i ragazzi del Volo.

Così ho telefonato a Piero Barone, che ha manifestato stima per Leo e ha chiesto di organizzare una puntata del Premiato Circo Volante del Barone Rosso dove unire il Volo e Gassmann. Ho proposto la data di lunedì 10 ottobre, entrambi debbono controllare i propri impegni, anche perché Leo ha iniziato l’università.

Gassmann era collegato dalla casa in Toscana dove sta lavorando a un nuovo album insieme a Matteo Costanzo e Giuseppe Taccini, riuniti nella campagna e nella natura un po’ come i poeti maledetti si isolavano nella natura per scrivere.

Poi Leo durante la diretta ha cantato “Strike”, una canzone scritta in un viaggio in tenda in cui ha girato l’Europa su una piccola Citroen C1, con la sua ragazza e il cane, un bastardino preso in un canile.

In attesa di incontrare Leo Gassmann live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso…

Ecco la prima intervista che ho fatto a Leo su Optimagazine:

Sotto puoi vedere invece l’incontro che ho provocato in diretta tra due generazioni: Edoardo Bennato e Leo Gassmann:

