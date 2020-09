Kevin McKidd di Grey’s Anatomy ha inciso una cover del brano Chasing Cars degli Snow Patrol insieme alla poetessa Azure Antoinette. Non un semplice omaggio alla canzone simbolo di Grey’s Anatomy, colonna sonora di diversi episodi cruciali della serie come quello della morte di Derek Shepherd, ma un progetto che ha un preciso valore sociale e che al testo della canzone accompagna i versi di una poesia di Azure Antoinette.

La cover chitarra e voce è stata realizzata “in onore di Breonna Taylor e delle tante vite nere perdute” ed è un modo con cui Kevin McKidd intende ribadire il suo sostegno al movimento Black Lives Matter.

L’attore e cantante scozzese, come la sua co-star in Grey’s Anatomy Ellen Pompeo aveva già aver partecipato la scorsa estate alle proteste di piazza che hanno invaso diverse città americane in reazione alla morte di George Floyd, il 46enne afroamericano ucciso durante un fermo di polizia a Minneapolis a maggio.

Giovane operatrice sanitaria, la Taylor è morta quando la polizia è entrata a casa sua per una perquisizione mentre la donna era a letto, la notte del 13 marzo. Il controllo antidroga deli agenti della narcotici di Louisville non ha dato riscontro di droghe presenti in casa, ma è sfociato in una sparatoria. La ragazza è morta sotto i colpi d’arma da fuoco, più di 20, che sono stati sparati dagli agenti in risposta al fidanzato della ragazza: l’uomo aveva reagito a quella che pensava essere un’irruzione sparando un colpo che ha colpito un ufficiale a una gamba.

La storia di Breonna Taylor ha ispirato anche un iter legislativo per una legge che porta il suo nome ed è urlato nelle manifestazioni del movimento Black Lives Matter – col motto #SayHerName – come simbolo della discriminazione razziale subita dagli afroamericani da parte delle forze dell’ordine. I disordini degli ultimi mesi negli Stati Uniti, in seguito ad altri casi clamorosi di abuso di potere da parte della polizia nei confronti di cittadini di colore come l’uccisione di George Floyd e la sparatoria che ha reso invalido Jacob Blake, hanno portato al centro del dibattito pubblico e del confronto pre-elettorale la richiesta di una radicale riforma della polizia e del sistema giudiziario americano, questione che però resta ancora molto controversa.

La cover di Chasing Cars di Kevin McKidd e Azure Antoinette, disponibile su iTunes e Spotify, arriva sulla scia delle nuove proteste a Louiseville, città di Breonna Taylor, dopo che nessun poliziotto presente alla perquisizione quella notte è stato incriminato dal gran giurì per la sua morte.