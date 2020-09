La modalità scura di Google Maps è timidamente arrivata: ne ha parlato un utente su ‘Reddit‘, sembrato peraltro particolarmente entusiasta della funzione. Era da tanto tempo ormai che si aspettavano notizie del genere da parte del servizio di navigazione del colosso di Mountain View, arrivato in netto ritardo su quella che ormai non può neanche più considerarsi una novità. In ogni caso, è da precisare che l’opzione è appena partita, e che ci vorrà del tempo prima di vederla arrivare in pianta stabile a bordo di un po’ tutti gli smartphone Android autorizzati (abbiamo fatto una prova con i dispositivi presenti in Redazione, concludendo in un nulla di fatto).

Probabilmente Big G sta procedendo gradualmente al rilascio via server, e quindi potrebbero volerci giorni prima di toccare con mano la modalità scura sul proprio Google Maps (abbiate comunque fede, il momento ormai non è più così lontano). L’unica cosa che nel frattempo si può fare per ingannare l’attesa è aggiornare, se non l’avete già fatto, l’applicazione all’ultima versione disponibile, ed attendere il rilascio della modalità scura lato server.

C’è da dire che la funzione non è una novità inedita per Google Maps: la modalità scura era già stata implementata per il software di navigazione proprietario, rimanendo però fuori dalle altre schermate (pertanto si è reso necessario rimediare alla lacuna). Non abbiamo altro da aggiungere al momento, invitandovi comunque a portare (anche se è difficile arrivati a questo punto, lo possiamo ben immaginare) un altro po’ di pazienza: il peggio, in fondo, è passato (abbiamo aspettato tanto tempo, attendere un altro po’ non cambierà la situazione). In caso di domande o dubbi da volerci esporre il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: saremo felici di rispondervi nel più breve tempo possibile.