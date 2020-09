Dopo il successo della scorsa settimana, anche in replica, Imma Tataranni torna in onda questa sera su Rai1, a partire dalle 21.30 circa, con il secondo appuntamento e un nuovo caso da seguire. Come sempre le storie della fiction Rai saranno liberamente tratte dai romanzi di Mariolina Venezia e sarà Vanessa Scalera a calarsi ancora nei panni del magistrato più ironico ed eccentrico del panorama televisivo.

Ad andare in onda questa sera sarà la seconda puntata dal titolo “Come piante tra i sassi” in cui è un cadavere di un ragazzo ad attirare l’attenzione di Imma Tataranni e la sua squadra. Quando il cadavere viene trovato a Nova Siri tutti si ritrovano sul posto iniziando ad indagare proprio dalla sua identità. Si tratta di Nunzio e a quanto pare la sua morte potrebbe avere a che fare con le ecomafie della zona. Forse Nunzio ha visto qualcosa che non doveva o aveva trovato le prove per denunciare qualcuno di molto importante?

Ecco il promo della puntata in onda questa sera:

Nella sua indagine Imma entrerà in contatto con i sogni e le delusioni di una generazione abbandonata a sé stessa, desiderosa solo di andare via, allontanarsi da tutto questo male e trovare libertà e una realizzazione. Ma davvero per questo si è pronti a tutto? Lei e la sua squadra si ritroveranno coinvolti nei loschi traffici delle ecomafie che vogliono interrare rifiuti tossici nei campi della Basilicata, come riuscirà a sbrogliare la matassa questa volta Imma Tataranni?

La fiction tornerà la prossima settimana, martedì, con una nuova puntata in cui viene trovato il cadavere mummificato di Domenico Bruno, un architetto scomparso 15 anni prima che all’apparenza sembra morto per un incidente. Imma partecipa ad un convegno di Giulio Bruno, figlio di Domenico, e solo parlando con don Mariano, Imma scopre che Domenico aveva vinto un appalto per un progetto chiamato I giardini della memoria. Le due cose possono essere collegate?