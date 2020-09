Il figlio di Gigi D’Alessio nella stretta della camorra, dopo una serie di prestiti ricevuti dal Clan Moccia. Questo è quanto emerge dall’inchiesta della Dda di Roma condotta sullo storico clan camorristico del quale sono stati chiusi 14 ristoranti. In questa occasione, si contesta l’esercizio abusivo del credito.

Nel vortice sarebbero finite almeno 3 persone, nelle quali si conta anche Claudio D’Alessio, che “necessitavano dei prestiti, pretendendo interessi variabili senza autorizzazione”.

L’ordinanza riporta anche un’intercettazione nella quale il figlio maggiore di D’Alessio, con un’altra persona, parlerebbe delle eccessive pressioni ricevute dai Moccia: “Se tu non blocchi un attimo la situazione e dai il tempo di respirare e di organizzarsi, qui non si andrà mai da nessuna parte, e quindi dico… cioè, non è che uno va a rubare la mattina che all’improvviso io ti posso chiudere… Serve un attimo di respiro fammi lavorare, fammi fare e poi si stabilisce un piano di rientro”.

Claudio D’Alessio è diventato padre per la seconda volta nelle scorse settimane, rendendo Gigi ancora nonno dopo la nascita della prima figlia Noemi.

In occasione della nascita della loro prima figlia Sofia, la sua compagna Giusy Lo Conte aveva affidato ai social una lunga dedica per Claudio D’Alessio, oggi balzato agli onori della cronaca a seguito dell’inchiesta Dda di Roma: