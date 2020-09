Chi utilizza Facebook da parecchio tempo avrà almeno una volta nella vita avuto a che fare con FarmVille. A pochi anni dal debutto del social network di Mark Zuckerberg, sono stati tantissimi i giochi funzionanti tramite Adobe Flash Player ad aver invaso il nostro feed di notifiche, e ad aver coinvolto milioni di appassionati e semplici curiosi. Tra questi, proprio il gestionale agreste realizzato dai ragazzi di Zynga è stato uno dei più popolari, protagonista di un successo senza precedenti nel panorama del gaming indirizzato ad un pubblico prevalentemente “casual”.

Fenomeno che è purtroppo – o per fortuna, a seconda dei punti di vista – è destinato a finire. Sì perché, nelle ultime ore, la società ha dichiarato che FarmVille su Facebook chiuderà definitivamente alla fine del 2020 dopo ben undici anni di attività ininterrotta, andando a porre fine alle gesta dal deciso sapore campagnolo degli utenti. Una scelta sofferta, che deve essere imputata alla fine del supporto di Adobe per Flash Player il 31 dicembre 2020, segnalata da tempo anche direttamente dal browser Google Chrome e da Microsoft Edge. Di conseguenza, la società proprietaria del gioco in Flash ha optato per la chiusura definitiva, in quanto non avrebbe più senso in termini economici mantenere in vita un prodotto non più vantaggioso.

Pare allora che l’età dell’oro per i videogiochi in Falsh su Facebook – ma pure su browser – sia destinata a tramontare. Al debutto nel 2009, FarmVille è stato protagonista di svariati record, con i suoi 10 milioni di utenti attivi quotidianamente in soli due mesi e un picco di 30 milioni di giocatori giornalieri raggiunti. Numeri che hanno permesso a Zynga di incassare cifre da capogiro grazie al sistema di microtransazioni presente nel titolo. In ogni caso, il team fa sapere che gli utenti potranno continuare ad effettuare acquisti in-app fino al 17 novembre, quando il sistema di pagamento verrà chiuso e i server del gioco verranno completamente spenti il 31 dicembre:

Siamo consapevoli che molti di voi sono stati con noi sin dall’inizio, contribuendo a costruire nel corso degli anni un’incredibile comunità globale di giocatori che hanno apprezzato questo gioco tanto quanto noi. Per questo vi diciamo grazie.

Nel frattempo, Zynga sta sviluppando FarmVille 3 per dispositivi mobile, in uscita fra una manciata di mesi.