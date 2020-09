Il duetto di Yari Carrisi con Al Bano e Romina Power arriverà, prima o poi. Lo annuncia Yari nel corso di un’intervista realizzata con Il Corriere Della Sera, in compagnia della sua nuova compagna Thea.

Yari Carisi esprime in questa occasione l’intenzione di duettare con Al Bano e Romina Power. Non un sogno ma già una certezza: i due sono informati del progetto di Yari Carrisi e di Thea e hanno già dato la loro disponibilità ad un featuring.

C’è un solo problema da risolvere: manca la canzone giusta.

Yari e Thea, infatti, non vogliono cantare successi di Al Bano e Romina bensì vogliono cantante CON loro. A proposito di una ipotetica collaborazione futura, Yari spiega: “Stiamo aspettando di trovare il pezzo giusto, che ci veda coinvolti anima e cuore, al di là di un ritornello”.

Non solo un ritornello forte ed immediato, dunque, ma la ricerca del pezzo giusto che possa mettere in luce il legame della doppia coppia. Oltre a Yari, infatti, si presterebbe all’esperimento musicale anche Thea che ha già duettato con Romina in Don’t Worry, Be Happy.

Proprio lei, infatti, sottolinea, durante l’intervista con il Corriere: “Quando hai un diamante prezioso lo vuoi dare alle persone giuste con il messaggio giusto. Con Romina abbiamo già cantato insieme Don’t Worry, Be Happy: un testo spensierato con un messaggio spirituale. Per noi è importante utilizzare, in senso buono, la nostra unione per trasmettere un messaggio che alzi il livello di coscienza degli altri”.

Il duetto che coinvolgerà le due coppie, però, sembra non poter arrivare tanto presto. Sebbene infatti i quattro protagonisti siano concordi nel registrarlo, sono ancora alla ricerca della canzone giusta, di un brano che li soddisfi e che possa essere particolarmente significativo per tutti e quattro e per il pubblico, una missione per niente facile.