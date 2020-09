La All Within My Hands Foundation colpisce ancora: i Metallica donano 250mila dollari per aiutare i soccorritori durante le operazioni di salvataggio e ricostruzione in California e lungo la costa occidentale. I notiziari italiani e internazionali, nelle ultime ore, ci informano che centinaia di ettari di terreno sono stati ridotti in cenere dalle fiamme, con conseguente evacuazione dei residenti.

Ancora una volta i Four Horsemen sono in prima fila e accorrono per contribuire alle operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, impegnati nella dura lotta contro gli incendi. “Questa è la quarta volta”, rivela la band attraverso l’account della fondazione All Within My Hands. Un appuntamento che ricorre ogni anno, scrivono i Metallica con una certa preoccupazione, e anche in questa occasione la band rinnova l’invito a effettuare delle donazioni, anche minime, per far sì che la macchina dei soccorsi agisca nel minor tempo possibile.

I Four Horsemen non chiedono solamente un contributo economico: ai loro fan e a tutti i lettori chiedono di fornire cibo a lunga scadenza, vestiti anche usati oppure di partecipare attivamente alle attività di soccorso, anche soltanto offrendo ospitalità agli sfollati. I Metallica hanno contribuito anche durante la pandemia del Coronavirus e sono arrivati a donare 750mila dollari per gli incendi in Australia.

Ogni contributo, a questo giro, sarà devoluto a cinque associazioni: il fondo di salvataggio e soccorso della California Community, quello dell’Oregon e della Contea di Santa Cruz ma anche le associazioni della North Valley e della North Central Washington. Anche in questa occasione, dunque, lo spirito di iniziativa degli eroi di Master Of Puppets non è mancato.

Recentemente i Metallica hanno ricordato il bassista scomparso Cliff Burton con un ricordo particolarmente emozionante pubblicato da Kirk Hammett. Oggi i Metallica donano 250mila dollari e ancora una volta dimostrano di essere attenti e interessati alla salute del pianeta.