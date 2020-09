I concerti degli Skunk Anansie in Italia sono rimandati e perdono una data. La tappa italiana per il 2021 è quindi unica e si terrà al Fabrique di Milano. Il perdurare dell’emergenza sanitaria ha infatti impedito che si potessero organizzare i concerti nella maniera tradizionale, per cui si è reso necessario un ulteriore rinvio per il 2021, nella data del 15 maggio.

Per il momento, non è stato rivelato se l’unica data che il gruppo terrà in Italia darà spazio a degli ospiti speciali come si era dichiarato per gli appuntamenti precedenti, mentre è certo che i biglietti già acquistati rimangano validi per la prossima data. Coloro che, invece, non potranno prendere parte allo show possono richiedere il voucher di rimborso sul canale di acquisto del loro tagliando.

La medesima sorte è toccata a tanti altri concerti, che hanno dovuto addirittura subire un doppio rinvio. Si sperava in una ripresa dei live almeno per l’autunno, possibilità che è poi sfumata a seguito del perdurare dell’emergenza Covid che vieta gli assembramenti.

In questi giorni, Skin è tornata a far parlare di sé per la proposta di matrimonio fatta alla sua fidanzata Ladyfag, mentre al Guardian aveva affidato un’invettiva contro l’industria discografica nella quale aveva anche parlato di razzismo.

“Non ci avviciniamo neanche lontanamente al riconoscimento che meritiamo, perché i nostri volti non erano ciò che l’establishment voleva per definire la Gran Bretagna. Così tanta storia nera è stata cancellata, e gli Skunk Anansie fanno parte di quella storia nera britannica”

L’artista è nota in Italia anche per la sua partecipazione a X Factor come giudice, nell’edizione in onda nel 2015. Skin aveva però deciso di lasciare immediatamente per dedicarsi ai suoi progetti personali che prossimamente sfoceranno anche in un matrimonio con la sua compagna. Si tratta del secondo matrimonio per lei, dopo quello precedente che si è concluso nel 2015 dopo due anni di unione. Skin aveva sposato Christiana Wyly nel 2013 a Castel Campo, in Trentino Alto-Adige.