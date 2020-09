Francesco De Gregori a Milano, in concerto per una residency al Teatro Dal Verme. Dopo il successo dei concerti che ha tenuto al Teatro Garbatella di Roma dal 28 febbraio al 27 marzo 2019, Francesco De Gregori ripropone la formula vincente ma si sposta a Milano.

Il teatro scelto dall’artista questa volta è il Teatro Dal Verme dove sarà live a partire dal prossimo 4 dicembre. Tre al momento gli appuntamenti annunciati: dopo la prima data del 4 dicembre, De Gregori si esibirà in concerto anche il 5 e il 6 dicembre 2020.

Il nuovo tour di Francesco De Gregori è denominato Off The Record, a sottolineare il carattere confidenziale e la dimensione intima che andranno ad assumere i suoi spettacoli, in una location ristretta e solo per un limitato gruppo di fan. Nel corso delle serate, De Gregori sarà sul palco accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti al basso e al contrabbasso, Carlo Gaudiello al piano e alle tastiere e Paolo Giovenchi alle chitarre.

La scaletta sarà variabile, quasi improvvisata – si legge tra le prime informazioni utili sul concerto – per accompagnare il pubblico alla scoperta della sua musica in una dimensione familiare.

I biglietti per le date di Off The Record di Francesco De Gregori al Teatro Dal Verme di Milano saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, martedì 29 settembre, su TicketOne.it e nei punti vendita e prevendita abituali dislocati in tutto il territorio italiano. Per questi concerti sono disponibili i Fan Ticket per gli acquisti online su TicketOne.it con la spedizione tramite Corriere Espresso.

I concerti di De Gregori si inseriscono nel calendario del Teatro Dal Verme di Milano come anteprima del progetto La Casa della Musica, I Pomeriggi Musicali.

Le date di Francesco De Gregori al Teatro Dal Verme di Milano – Off The Record:

4 dicembre: Teatro dal Verme – Milano

5 dicembre: Teatro dal Verme – Milano

6 dicembre: Teatro dal Verme – Milano