Nella giornata di oggi, gli sporadici problemi TIM che erano stati segnalati da alcuni utenti sono purtroppo tornati. Il gigante della telefonia, che copre con successo tutto il territorio italiano, sta infatti attraversando un piccolo momento di cedimento sulle sue linee in questa mattinata autunnale, con diverse problematiche che toccano sia la linea fissa che quella mobile.

Come è possibile verificare sulle pagine del sito Downdetector – per chi non lo sapesse, si tratta di un portale adibito proprio al monitoraggio di vari servizi online -, alcuni clienti stanno facendo registrare alcuni disagi in diverse parti del Bel Paese, con criticità soprattutto nelle zone di Roma, Bologna, Reggio Emila e Napoli, più alcuni sporadici problemi anche su Milano e provincia. In particolare, la maggior parte delle segnalazioni si concentrano sulle chiamate: sia in entrata che in uscita, pare vi siano difficoltà a comunicare, con la chiamata che viene interrotta subito dopo lo squillo alla riposta. Non solo, i problemi TIM odierni toccano anche l’ADSL, che risulta rallentata o addirittura non funzionante del tutto.

Per fortuna i problemi TIM del 29 settembre 2020 paiono comunque limitati a determinate aree, per un margine di “errore” giustificato dal bacino d’utenza della compagnia telefonica. Ne sapremo comunque sicuramente di più nei prossimi minuti, con TIM già a conoscenza dei problemi e subito avviata verso una soluzione. Resta pure da considerare, almeno nell’ambito strettamente mobile, che con le reti 5G di nuova generazione alle porte e coi relativi lavori condotti dai vari operatori, potrebbe capitare di ritrovarsi in situazioni del genere, per un disservizio sì fastidioso ma ampiamente arginabile a stretto giro di orologio.

Anche voi state riscontrando problemi TIM nella giornata di oggi? Quale disservizio ha colpito la vostra linea – fissa o mobile? Fatecelo sapere nei commenti in attesa di una soluzione ufficiale da parte dell’operatore made in Italy.