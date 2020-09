Elettra Lamborghini in viaggio di nozze con il suo Afrojack. Nick van de Wall e la sua neo-sposa sono partiti alla volta di una destinazione sconosciuta subito dopo aver pronunciato il fatidico Sì, coronando così il loro sogno d’amore di fronte ai tanti invitati.

I due si sono uniti in matrimonio il 26 settembre scorso e nella suggestiva cornice del Lago di Como. Gli invitati erano circa 100, molti meno del preventivato e nel rispetto dell’emergenza Covid. La diva di Pem Pem è già intervenuta sui social per commentare l’evento: “Non potevo immaginare una giornata migliore”.

Tra gli invitati anche l’amico dello sposo, David Guetta, che ha dedicato Without You agli sposi. Alla lista si aggiunge anche Giusy Ferreri, che non ha mancato di duettare con la sposa com’è accaduto in questi ultimi mesi in La Isla.

La partenza per il viaggio è avvenuta il giorno successivo appena dopo colazione. Gli sposi sono atterrati a Rotterdam dove rimarranno per poco tempo prima di partire per il viaggio di nozze vero e proprio che sarà però diverso dal solito.

L’annuncio del matrimonio era avvenuto qualche mese fa, dopo il fidanzamento lampo con Afrojack che aveva ufficializzato lo scorso Natale. Elettra Lamborghini aveva anche mostrato l’anello sui social, confermando il suo legame con colui che è ora suo marito.

Il 2020 di Elettra Lamborghini è anche quello del debutto al Festival di Sanremo, al quale ha partecipato con il brano Musica (E Il Resto Scompare). Il brano è inserito nella versione estesa di Twerking Queen, che aveva rilasciato nel 2019 e nel quale è contenuto anche Pem Pem.

A qualche settimana dal matrimonio, Elettra Lamborghini aveva dovuto annullare le date del suo tour a causa del peggiorare dell’emergenza sanitaria che ha imposto una cancellazione immediata di tutte le date in programma per Twerking Queen, il suo album di debutto che presto avrà un erede.