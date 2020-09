Potrebbe anche essere la volta dello Xiaomi Mi 10T Lite il prossimo 30 settembre: il device dividerebbe la scena con i fratelli maggiori Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro, di cui vi abbiamo fornito in anteprima le specifiche tecniche al gran completo in questo articolo dedicato. A darci indicazioni sull’effettiva esistenza della versione lite ha pensato il solito leaker Sudhanshu, affermando che il device utilizzerà il processore Snapdragon 750G, monterà tre fotocamere posteriori (di cui però non si conosce la composizione dei sensori), la tecnologia di raffreddamento liquido meglio nota come ‘LiquidCool’ ed il motore di vibrazione lineare sull’asse Z.

Parliamo probabilmente dello smartphone 5G più economico in assoluto, ed il cui cartellino dovrebbe avere un prezzo di 300 euro. Le opzioni di configurazioni dovrebbero essere due: 6GB di RAM e 64GB di memoria interna, 6GB di RAM e 128GB di storage, nelle colorazioni gold, gray e blue (le nuance cromatiche denotano uno stile alquanto raffinato, nonostante si stia parlando di un device dal prezzo abbordabile). Stando alla certificazione FCC relativa allo Xiaomi Mi 10T Lite, il dispositivo dovrebbe anche includere una batteria con una capacità di 4720mAh, oltre che le connettività WiFi 802.11 ac dual band, NFC e Bluetooth 5.

Mancano poche ore ormai alla presentazione della linea degli Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro, in cui si inserisce a pieno titolo lo stesso Xiaomi Mi 10T Lite, una versione più ‘leggera’, ma non per questo meno appetibile (soprattutto se venisse confermato il prezzo di 300 euro, rendendolo il dispositivo 5G più economico presente sul mercato allo stato attuale delle cose). Per tutti gli altri dettagli vi diamo appuntamento a domani 30 settembre, giornata di presentazione della line-up. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.