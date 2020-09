Sono giorni particolarmente caldi per gli aspiranti insegnati, complici le ultime notizie in arrivo sul fronte concorso scuola. Imminenti le date che vedranno l’assegnazione di numerosi posti a tanti candidati che hanno fatto domanda. Oltre trentaduemila le disponibilità per quanto concerne i posti, con le domande presentate che invece hanno superato quota sessantaquattromila.

Rapporto di due a uno quello attuale, a cui si proverà a dare una quadra proprio con il concorso scuola, pronto a prendere il via. Il giorno prescelto per il via è quello del 22 ottobre prossimo. Sarà in questa data che avverrà l’avvio della prova scritta. Il concorso in questione è dedicato ai docenti di scuole medie e superiori con all’attivo tre anni di servizio svolti nella parentesi temporale che va dal 2008 a oggi.

Concorso scuola, le cose da sapere in vista della data d’inizio

Le ufficialità su concorso scuola straordinario in questione arriveranno nella giornata di oggi, 29 settembre. Come citato in precedenza, il giorno selezionato per l’inizio delle attività sarà quello del 22 ottobre. E via poi per le settimane successive, con la conclusione dei lavori che dovrebbe avvenire alla metà del mese di novembre.

Si protrarrà per più tempo il tutto in virtù dello scaglionamento necessario per accogliere tutti gli oltre sessantaquattromila candidati e al contempo garantire il giusto grado di sicurezza sanitaria. Bisogna infatti fare i conti con gli spazi comunque contingentati a fronte della necessità del distanziamento interpersonale minimo.

Restrizioni previste all’accesso, con la misurazione della temperatura che fermerà i candidati che supereranno i 37.5 °C. Destino analogo per tutti coloro che presenteranno sintomatologia respiratoria. Per questi non è prevista una prova supplementare, alla stregua di quanto avvenuto per gli aspiranti studenti di Medicina fermati a casa dalla quarantena conseguente la positività al Covid 19.

In 150 minuti di durata massima occorrerà ottenere un punteggio minimo di sette decimi. Meglio prepararsi al meglio per quella che potrebbe essere un’occasione irripetibile.