Il nuovo singolo di Gianni Bismark feat. Emma è C’Hai Ragione Tu. Nasce così la collaborazione tra i due artisti dopo uno scambio di messaggi su Instagram e che hanno reso concreta dopo la fine della quarantena.

A raccontare dell’incontro è Emma, che ha spiegato di aver incontrato Bismark e Franco 126 per scrivere della musica insieme e che si è tradotta in un singolo per le radio atteso per il 2 ottobre.

Racconta Emma Marrone:

“Gianni mi ha contatta su Instagram e mi ha scritto che appena sarebbe diventato più “grosso” mi avrebbe chiesto un feat. Io gli ho risposto che con me non funziona così, perché conta la canzone. Mi ha mandato un paio di provini e l’idea mi è piaciuta subito. Appena siamo usciti dal lockdown ho organizzato una cena in giardino e mi sono ritrovata con Gianni e Franco 126 a scrivere questo pezzo fino a notte fonda”.

Il brano arriva dopo il successo di Latina, che l’artista ha rilasciato per le radio alla fine di agosto. Il testo del singolo è scritto da Davide Petrella, Calcutta e Dardust, che glielo hanno ceduto come regalo di compleanno per i suoi primi 35 anni.

In attesa di tornare sul palco nel 2021, l’artista è ora impegnata come giudice nella nuova edizione di X Factor, che divide con Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Tutte le date che avrebbe dovuto tenere nel 2020 sono rimandate, compresa quella all’Arena di Verona che avrebbe dovuto celebrare il suo compleanno e i 10 anni di carriera.

L’ultimo album di Gianni Bismark risale invece al 27 marzo 2020, data in cui ha scelto di rilasciare Nati Diversi. Il disco è anche il terzo lavoro in studio di Tiziano Menghi, che ha esordito nel 2016 con Sesto Senso al quale è seguito Re Senza Corona, del 2019. C’Hai Ragione Tu è un brano inediti che è slegato dal progetto dell’ultimo album.