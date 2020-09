Manca davvero poco all’arrivo sulla scena dell’aggiornamento con One UI 3.0 sul Samsung Galaxy S20. Questi sono i segnali delle ultime ore, che a conti fatti accompagnano le considerazioni sulle offerte per lo smartphone che abbiamo fatto proprio in questi giorni. In particolare, il pacchetto software sarà disponibile a stretto giro in Corea del Sud. Gli utenti interessati possono iscriversi al programma tramite l’app Samsung Members, come è emerso proprio in queste ore.

Svolta ad un passo per il Samsung Galaxy S20 con One UI 3.0

La data di lancio ufficiale e il link per il download verranno svelati tramite l’app, quindi se non hai già l’app Samsung Members, è ora di installarla e tenere pronto il tuo dispositivo. Al momento, il piano di rilascio è stato svelato solo per la Corea del Sud, ma è altamente probabile che il programma beta sarà successivamente aperto agli utenti in altri mercati. A partire da Germania, India e Stati Uniti. Una volta rilasciato l’aggiornamento beta One UI 3.0 per la serie Samsung Galaxy S20, Samsung potrebbe anche rendere disponibile un programma simile anche per i vari Galaxy Note 20.

Come sempre, l’Italia non dovrebbe essere inclusa in questo discorso, visto che le beta vengono solitamente distribuite da Samsung solo in un numero limitato di Paesi. Questo quanto riportato da una fonte come SamMobile oggi 29 settembre. Ricordate che l’aggiornamento con One UI 3.0 sui vostri Samsung Galaxy S20 assicurerà miglioramenti alla fotocamera, tra cui una migliore messa a fuoco automatica e standard di stabilizzazione superiori rispetto a quanto riscontrato in questo periodo.

Ancora, la pressione prolungata dell’icona di un’app consente agli utenti di aggiungere un widget associato alla schermata iniziale. Per il resto, vi invito ad attendere novità ufficiali per i vostri Samsung Galaxy S20. La ristrettezza dei tempi è stata confermata anche da un post sul forum ufficiale.