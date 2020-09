4 Hotel e Bruno Barbieri si preparano a tenere compagnia al pubblico di Sky Uno oggi, 29 settembre, immergendosi nella pace e nel relax dell’entroterra toscano con il nuovo e inedito episodio dell’edizione dei record, alla luce degli ottimi ascolti che sta portando a casa. Il nostro amato chef, presto di nuovo protagonista della nuova edizione di Masterchef Italia 2020, porterà il pubblico tra filari e colline della regione del Chianti dove quattro albergatori agguerriti si daranno battaglia mettendo in mostra i dettagli e i servizi delle loro attività.

Colline, viti e le mura medievali dei borghi incastonati nella natura, tutto questo farà da sfondo alla gara che vedrà quattro albergatori pronti a prendersi a colpi di voto da 0 a 10 studiando location, servizi, camere e prezzo dei loro rivali. Solo alla fine conosceremo la classifica in base ai voti dei concorrenti ma solo Bruno Barbieri potrà confermare o ribaltare tutto con i suoi voti. Chi vincerà e cosa vedremo nella puntata di questa sera?

L’appuntamento porterà sul piccolo schermo Francesco, proprietario del country resort Borgo Casa al Vento, situato a Gaiole in Chianti, nel cuore del Chianti Classico; Anna, direttrice di Villa la Palagina, hotel 4 stelle che sorge a Figline Valdarno; Filippo, proprietario, gestore e direttore de Villa I Barronci Resort & Spa, una villa d’epoca ristrutturata che coniuga stile classico e moderno nel cuore del Chianti Classico; Giacomo, responsabile marketing dell’agriturismo di lusso Villa San Sanino, situato a Torrita di Siena, tra le vigne del Montepulciano.

Ma vediamo da vicini i concorrenti della quinta puntata di 4 Hotel e Bruno Barbieri:

