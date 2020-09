Si amplia sempre di più AppGallery: ormai non passa quasi più giorno in cui non si parla di nuove importanti integrazioni per lo store proprietario di casa Huawei. Oggi 28 settembre è stata la volta del tris di applicazioni composto da Telepass, Telepass Pay e Telepass Pay X, tutti servizi che non hanno certamente bisogno di presentazione. Allo stesso modo, risultano adesso disponibili su AppGallery anche l’app Fantacalcio e quella, sempre facente capo al gioco di fantasia a sfondo sportivo più amato degli italiani, relativa alla guida per l’asta perfetta (cui non si può proprio rinunciare in questi tempi di aste, almeno fino alla chiusura del calciomercato, per poter costruire una rosa il più possibile competitiva, e magari conservando anche qualche credito per il mercato di riparazione).

Detto questo, la soddisfazione sarà veramente tanta per gli appassionati del gioco del pallone, naturalmente possessori degli ultimi smartphone dell’OEM cinese, ovvero quelli provvisti dei Huawei Mobile Services in luogo dei Google Mobile Services (come nel caso dei Huawei P40, o dei tablet MatePad T10 e MatePad T10 S): soltanto quattro giorni fa vi avevamo dato notizia dello sbarco dell’app DAZN su AppGallery anche per questo tipo di dispositivi, dopo essere stata resa disponibile nel mese di giugno 2020 per i terminale Huawei dotati di servizi Google.

In ogni caso, la notizia del giorno passa per le app Telepass, Telepass Pay e Telepass Pay X, oltre che per i titoli Fantacalcio e Fantacalcio: la guida per l’asta perfetta, da adesso scaricabili su AppGallery. Non ci saranno limitazioni di sorta per alcuno: tutti i proprietari di smartphone Huawei (sia quelli con HMS che con GSM) potranno procedere liberamente al download, e godersi le varie applicazioni di utilità e svago come meglio crederanno. Se avete qualche dubbio il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.