Ci sono importanti riscontri che dobbiamo prendere in esame oggi 28 settembre per quanto riguarda il ban TikTok, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti. Vicenda, questa, che ha attirato l’attenzione di tutti in giro per il mondo, considerando i potenziali effetti che potrebbero essere registrati anche dalle nostre parti nei prossimi mesi. Dopo alcune anomalie in termini di sicurezza che abbiamo analizzato poche settimane fa sul nostro magazine, cerchiamo di capire come stiano evolvendo le cose.

La situazione sul ban TikTok oggi 28 settembre

Nello specifico, un giudice federale domenica ha concesso a TikTok un’ingiunzione preliminare che interrompe temporaneamente una chiara disposizione dell’amministrazione Trump che aveva vietato a conti fatti il download della suddetta app negli Stati Uniti a partire da questo lunedì. Senza questa novità, dunque, avremmo assistito ad un ban TikTok operativo già questa mattina, creando in questo modo un precedente definito “pericoloso” da alcuni utenti.

In particolare, Apple e Google avrebbero dovuto rimuovere TikTok dai rispettivi app store e gli utenti che avevano già l’app installata non avrebbero più ricevuto aggiornamenti. Una mossa inaspettata, come riportato dal New York Times, che ci regala un capitolo ulteriore su una vicenda molto delicata. Arrivati a questo punto, resta da capire cosa avverrà nel corso delle prossime settimane.

Il ban TikTok resta dietro l’angolo? Secondo Attualissimo sì. L’ingiunzione preliminare concessa a TikTok, infatti, non blocca ulteriori restrizioni che saranno imposte a novembre e che, a conti fatti, rischiano di rendere l’app inutilizzabile nel Paese. TikTok può evitare un potenziale divieto vendendo la sua attività negli Stati Uniti a una società con sede proprio negli USA. Al momento non ci sono accordi sotto questo punto di vista, ragion per cui lo scenario estremo è tutt’altro che scongiurato. Che idea vi siete fatti su questa storia? Fateci sapere qui di seguito.