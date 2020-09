Da alcuni giorni a questa parte si parla molto qui in Italia del cosiddetto bonus tiroide 2020, al punto che in tanti si stanno ponendo domande su come richiederlo all’INPS e quali siano i requisiti per poter usufruire di questa nuova forma di agevolazione per gli italiani. Dopo aver analizzato quella relativa alle auto elettriche pochi giorni fa, cerchiamo dunque di capirci qualcosa di più oggi 28 settembre, anche perché come potete immaginare si tratta di un problema molto diffuso nel nostro Paese.

Cosa si sa sul bonus tiroide 2020: come richiederlo all’INPS e quali sono i requisiti

Nello specifico, secondo le informazioni che ho avuto modo di raccogliere in questi giorni, il bonus tiroide 2020 si riferisce a coloro che hanno problemi connessi carcinomi tiroidei, gozzo, ipotiroidismo e ipertiroidismo. Una vera e propria indennità, dunque, il cui importo potrebbe oscillare da 286 a 550 euro. La cifra, infatti, dipende sia dal tipo di invalidità che verrà riconosciuta, sia dal modo in cui risulta presente (dal 74% al 100%). Come si può facilmente immaginare, ne avranno diritto coloro che verranno sottoposti ad una visita della Commissione medica dell’Inps.

Tutti coloro che sono interessati devono seguire un iter preciso. In primo luogo, sarà necessario inviare una domanda di invalidità civile. Tutto questo, comunque, potrà avvenire solo nel momento in cui il richiedente del bonus tiroide 2020 avrà ottenuto i certificati medici. Solo così, infatti, avrete modo di attestare le patologie che rientrano in questo incentivo. Il vostro medico di base dovrà per forza di cose compilare sul sito Inps.it il certificato introduttivo, che vi ricordo è a pagamento.

Quando il paziente ottiene la ricevuta della suddetta richiesta, dovrà poi inoltrare quella specifica per il bonus tiroide 2020 recandosi sul sito INPS. Ricordate di munirvi di requisiti indispensabili, come il Pin Inps, lo Spid, la Carta nazionale dei servizi, o in alternativa la carta di identità elettronica. Quando verrete convocati per la visita medica, dovrete invece dotarvi di TSH, certificato del medico in originale, il documento di identità, l’ecografia e la tessera sanitaria.