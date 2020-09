Sarà al cinema per tre giorni Paolo Conte, Via Con Me, il documentario sul maestro Paolo Conte. Il 28, il 29 e il 30 settembre sarà la musica di Paolo Conte a fare da protagonista sul grande schermo, dopo l’anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia.

35 i brani del repertorio dell’artista ad apparire nel documentario, scelti tra i suoi pezzi di maggior successo. Si aggiungono poi video di concerti ed una lunga intervista realizzata da Verdelli all’artista.

Ad impreziosire il racconta sulla musica di Paolo Conte, una serie di testimonianze da parte di personaggi noti che hanno avuto la possibilità di conoscere l’artista. Nella pellicola appare Roberto Benigni che ricorda i tempi in cui Paolo Conte realizzò la colonna sonora del film Tu Mi Turbi, ma ci sono anche Francesco De Gregori, il fratello Giorgio, Caterina Caselli, Stefano Bollani, Pupi Avati, Renzo Arbore, Vincenzo Mollica, Isabella Rossellini, Guido Harari, Cristiano Godano, Giovanni Veronesi, Lorenzo Jovanotti, Jane Birkin, Patrice Leconte e Peppe Servillo.

Il documentario Paolo Conte, Via Con Me si sviluppa attraverso la voce narrante di Luca Zingaretti, come una sorta di itinerario di viaggio attraverso la carriera e le canzoni di Paolo Conte, un personaggio eclettico e misterioso.

Paolo Conte, Via Con Me è stato realizzato dal regista Giorgio Verdelli che ha potuto attingere all’archivio personale di Paolo Conte per unirlo a materiale realizzato ad hoc: interviste, riprese dei tour internazionali e tappe fondamentali del percorso artistico di Paolo Conte.

Il film presenta i maggiori successi di Paolo Conte, interpretati dai cantanti più diversi, come: Adriano Celentano, Enzo Jannacci, Jane Birkin, Caterina Caselli, Bruno Lauzi. L’artista viene presentato anche attraverso le sue passioni, dal jazz all’enigmistica, dalla pittura al diritto senza trascurare il cinema.

Paolo Conte, Via con me è prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo Film in collaborazione con Rai Cinema e sarà nelle sale italiane solo il 28, 29, 30 settembre distribuito da Nexo Digital. Sul sito di Nexo Digital, tutte le sale che lo trasmettono.