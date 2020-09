Nero a Metà 2 torna eccezionalmente in onda al lunedì su Rai1 in questa calda serata in cui dovrà scontrarsi con il Grande Fratello Vip 2020. Cosa succederà a Carlo e i suoi e cosa ne sarà di Muzo ora che finalmente è libero da ogni accusa e può tornare ad occuparsi del caso di Olga insieme ai suoi colleghi? Le prime risposte arriveranno proprio oggi, 28 settembre, con due nuovi episodi della serie con Claudio Amendola dal titolo “Quanto è difficile cambiare” e “Un gioco pericoloso” in cui indagini e situazioni personali continueranno a intrecciarsi con risvolti inaspettati.

Nel primo episodio, Carlo e Malik si troveranno ad occuparsi della morte di un’assistente sociale, una donna che viene ritrovata cadavere nel garage di casa sua. I primi sospetti portano al suo ex partner con un passato violento anche nei confronti della donna. Se questo non bastasse, sembra che la sera dell’omicidio lui era a casa della vittima e questo porta a galla in Muzo una serie di sensi di colpa legati alla morte di Olga. Cristina trova la richiesta di trasferimento di Marta presso il dipartimento di Carlo e decide di mettere suo marito di fronte a una scelta difficile mentre Alba parte per la Svizzera per incontrare sua madre.

Ecco il promo degli episodi di oggi di Nero a Metà 2:

Mentre Carlo sembra ormai pronto a cederle il passo, Malik decide di non mandarla sola e così la segue.

Nel secondo episodio della serata, i due agenti si occupano della morte di un uomo morto nel letto in cui ha passato la notte con la sua cliente. L’uomo è stato avvelenato e la prima a finire sotto torchio ma le indagini conducono presto a qualcuno della sua cerchia familiare. Marta è andata a Napoli per seguire una pista sull’omicidio di suo figlio senza però dire nulla a Carlo ma quando la verità viene a galla, lui chiede aiuto a Cantabella. Intanto, i cellulari di Olga e Paolo finiscono al vaglio degli inquirenti e viene a galla che sia i loro, che quelli di Muzo e Marta, sono stati hackerati. Nusco impaurito prova a scappare ma viene accoltellato ma subito chiederà aiuto a Carlo che, intanto, deluso dal comportamento di Marta, decide di non accettare il suo trasferimento.

Nero a metà tornerà di nuovo l’1 ottobre, al giovedì, con due nuovi episodi ad un passo dal finale. Claudio sarà concentrato sulla persona che ha colpito Nusco a tradimento cercando di capire quali siano gli elementi comuni tra Olga, Marta e anche l’accoltellamento al suo collega. Forse c’è ancora qualcuno tra loro che continua a tradirli?