Particolare attenzione quella riposta, per il prossimo futuro, sui pagamenti elettronici, con la lotteria degli scontrini e la combo cashback e super cashback che incentiveranno all’uso della moneta digitale. Nel tentativo di combattere l’evasione fiscale sono questi gli strumenti messi in campo dagli organi di governo. Strumenti che, siamo certi, non mancheranno di incrementare l’uso delle carte anche nelle operazioni più semplici.

Nel caso del cahsback e del super cashback, analizzato già nei giorni scorsi, si parla di cifre importanti. Un rimborso del 10% (fino a un massimo annuo di 300 euro) nel primo caso, mentre nel secondo saranno ben 3.000 gli euro per i centomila utenti che, dall’1 dicembre 2020, produrranno il maggior numero di operazioni con pagamento digitale.

Lotteria degli scontrini, i primi pronti non solo per gli acquirenti

Stimola non poco anche la lotteria degli scontrini, pronta a prendere il via agli albori del nuovo anno. Dal 1 gennaio 2021 cominceranno infatti le estrazioni di questo particolare strumento per la lotta all’evasione fiscale. Il ritardo nell’attuazione dei piani (che volevano la lotteria al via già nel mese di luglio del 2020) ha semplicemente portato a una traslazione temporale.

Innanzitutto per poter ambire a conquistare i premi messi in palio occorrerà essere maggiorenni e residenti in Italia. Non ci sono limiti minimi di spesa, con ogni scontrino che concorrerà in egual misura. Per ogni euro di spesa verrà generato un biglietto della lotteria degli scontrini, fino a un massimo di mille biglietti anche per spese complessive maggiori rispetto al migliaio d’euro. Ogni utente avrà bisogno di un personalissimo codice lotteria, ottenibile sul portale online dedicato.

Le estrazioni avranno cadenza mensile e annuale, anche se le voci di corridoio parlano anche di possibili appuntamenti settimanali. E i premi per i partecipanti risulteranno alquanto golosi. Dai 5.000 dei settimanali ai 30.000 euro per le estrazioni mensili, finendo al milione secco per l’estrazione annuale. Il tutto per un montepremi complessivo di cinquanta milioni di euro.

Le cifre crescono in caso si parli di concorso “zero contanti”. In caso di uso dei pagamenti digitali, i concorrenti avranno una seconda chance di vincita, e con loro anche i negozianti. Settimanalmente sono 15 premi da 25.000 per i consumatori e 15 da 5.000 per i negozianti, mentre mensilmente si parla di 10 premi da 100.000 per i consumatori e altrettanti da 20.000 per i negozianti. Arrivando al super premio annuale da 5 milioni di euro per gli acquirenti e quello da 1 milione di euro per i venditori.

Il tutto viene “consegnato” tramite bonifico o assegno circolare non trasferibile.