Medusa Film ha appena diffuso il trailer ufficiale di Lockdown All’Italiana, il nuovo film di Enrico Vanzina. Già dal primo filmato, della durata di 1 minuto, si evince che la pellicola sarà una commedia con lo stile tipico di Vanzina, tra battute e situazioni improbabili.

Già subito dopo l’annuncio, sono state numerose le critiche a causa della tematica trattata nel film. Come preannunciato dal nome, Lockdown All’Italiana sarà ambientato proprio durante il periodo del Covid-19. Trattandosi di una situazione ancora molto incerta e delicata, molti spettatori non sono d’accordo che l’evento venga trattato in modo così scanzonato. Durante una recente intervista, Enrico Vanzina ha dichiarato:

Non pensavo di finire sulle prime pagine così. Sebbene faccia il cinema da tanti anni è stata una cosa totalmente inaspettata. Sono un po’ amareggiato. Per tante ragioni. Innanzitutto mi chiedo: quante sono le persone che hanno scatenato questo attacco? 40, 100, 200, 500? Cinquecento persone oggi bastano a mandare una persona e una cosa in prima pagina sui giornali, c’è da rifletterci. Chi fa il cinema è abituato a essere giudicato, fa parte del nostro lavoro ed è giusto che sia così. Ma bisogna giudicare dopo aver visto le cose.

Il film racconta la storia di due coppie in crisi. Questi italiani hanno deciso di divorziare, ma – con il lockdown – sono costretti a vivere ancora insieme. La situazione, nelle due case in cui vivono le coppie, è però molto tesa, specialmente dopo aver scoperto alcuni tradimenti.

Lockdown All’Italiana: il regista, il cast e la data d’uscita

Il film è stato scritto e diretto da Enrico Vanzina, che durante gli ultimi anni si è occupato della sceneggiatura di diversi lungometraggi comici (spesso diretti dal fratello Carlo, scomparso nel 2018). Tra i film che ha scritto ci sono Eccezzziunale… Veramente, Sapore Di Mare, Al Bar Dello Sport, A Spasso Nel Tempo e Sotto Il Sole Di Riccione.

Il cast di Lockdown All’Italiana è composto da Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Martina Stella, Maria Luisa Jacobelli, Romina Pierdomenico e Harmail Kumar. Il lungometraggio uscirà il 15 ottobre. Considerando la delicata situazione con cui l’industria cinematografica sta facendo i conti, sarà interessante scoprire come la pellicola sarà accolta dal pubblico.