Lo scioglimento dei Pooh secondo Roby Facchinetti, 4 anni dopo. L’artista bergamasco è appena tornato con un nuovo progetto monumentale, composto da un ricco album live e da un romanzo, ma il ricordo di quello che ha vissuto nel gruppo è ancora vivo e vibrante nella sua mente.

Sentito da Corriere della Sera, l’artista ha ricordato momenti up e momenti down della carriera artistica, che si è conclusa nel 2016 con lo scioglimento definitivo del gruppo e con l’ultimo concerto che hanno tenuto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Nonostante siano passati molti anni dalla fine del progetto della band, Roby Facchinetti non dimentica il momento più doloroso e che hanno dovuto attraversare durante la loro carriera. Il primo punto di rottura si è infatti verificato al momento dell’addio di Stefano D’Orazio, che aveva deciso di lasciare la band poiché riteneva di non avere più nulla da dare.

Racconta Roby Facchinetti:

“Spiegò che sentiva di non avere più niente da dare. Non lo presi sul serio, pensai: vabbè è successo anche a me. Siamo andati avanti per due anni credendo gli fosse passata, invece, voleva solo onorare gli impegni presi. Un giorno, feci uno dei miei discorsi sul futuro, lui mi guardò: Roby, non hai capito, io basta, esco. Solo Dodi aveva compreso e rispettava la decisione, Red era come me”