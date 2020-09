Di certo gli inglesi stanno dimostrano un atteggiamento diverso verso la loro app Immuni rispetto ai colleghi italiani. Dalle nostre parti, a 3 mesi dall’uscita dello strumento di tracciamento, sono in molti a non fidarsi. Oltre Manica, al contrario, in sole 24 ore dal lancio dell’applicazione si è assistito ad una vera e propria valanga di download.

Va commentato un dato su tutti. L’app utile ancora in piena pandemia Covid-19 è stata lanciata in Inghilterra il giorno 24 settembre utilizzando sempre l’infrastruttura tecnologica Apple e Google. In un solo giorno di disponibilità su App Store per iPhone e sul Play Store per smartphone Android, gli utenti che l’hanno scaricata sono stati ben 6 milioni. Seppure non si abbia un dato effettivo relativo alle installazioni dello strumento, il successo del servizio non può essere messo assolutamente in discussione.

Un paragone tra l’app Immuni italiana e il corrispettivo inglese è subito d’obbligo. Per raggiungere lo stesso numero di 6 milioni o poco più di download dalle nostre parti, abbiamo dovuto attendere ben tre mesi. Solo la riapertura delle scuole a metà settembre, come raccontato nelle scorse ore, ha dato nuova spinta all’adozione dello strumento di tracciamento. Ciò nonostante permane la solita diffidenza dei cittadini italiani nei confronti del tool per dubbi legati alla privacy prevalentemente.

Naturalmente l’app inglese ha continuato ad essere scaricata dai cittadini del paese all’ombra del Big Ben anche dopo il giorno 24 settembre. Al momento, dovrebbero essere circa 10 i milioni di cittadini che hanno dato fiducia al tool e sperano di trovare in esso un valido strumento di ausilio alla lotta al Covid-19. Qualche bug iniziale relativo ad esempio alla comunicazione degli esiti dei test dei positivi è stato superato con un nuovo aggiornamento. Con questa diffusione capillare, la soluzione siffatta si appresta ad essere davvero funzionale allo scopo.