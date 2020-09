L’album di duetti di Sting esce a dicembre. Lo annuncia il cantautore inglese in diretta al The Tonight Show di Jimmy Fallon e svela i primi dettagli sul suo nuovo progetto discografico.

Per la prima volta, il leader dei Police raccoglierà una serie di duetti – già realizzati e da realizzare ancora – in un intero disco in uscita nel periodo natalizio. Lo ha annunciato in un collegamento in diretta dalla sua casa in Italia, in Toscana, dove si trova ancora oggi per un periodo di relax.

L’album conterrà quindi una parte di brani editi, ai quali forse Sting rimetterà mano per nuove versioni; l’altra parte dei brani sarà invece completamente nuova, inedita e ancora da registrare. Tra i nuovi duetti, i primi ad essere svelati sono quelli con Melody Gardot e con il rapper Gashi ma tanti sono invece quelli già divulgati, tra i quali con Herbie Hancock ed Eric Clapton ma anche con Zucchero.

Il titolo del duetto con Gashi è già noto: è Mama la canzone che li vede andare insieme e Sting ha già svelato anche tutto sulla nascita del brano.

“Lui è un mio grande fan ed è stato molto influenzato dal mio modo di cantare. Un giorno mi ha detto che ha scritto una canzone sul rapporto con sua madre e me l’ha fatta ascoltare. Per me è una hit e sono onorato di farne parte. Quindi abbiamo registrato un featuring e il video ufficiale a distanza. Non ci siamo ancora incontrati di persona“, ha raccontato l’artista.

Little Something è invece il titolo del duetto con Melody Gardot.

La data di uscita del nuovo album di duetti di Sting non è ancora nota ma è certo che arrivi nel periodo pre-natalizio, pronto ad essere regalato in occasione del Natale 2020. Qui sotto il video con l’annuncio dell’album di duetti di Sting: