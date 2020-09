Alessandro Gassmann abbandona temporaneamente i panni dell’ispettore Giuseppe Lojacono de I Bastardi di Pizzofalcone per calarsi in quelli del protagonista della fiction Io Ti Cercherò.

In onda su Rai1 dal 5 ottobre per un totale di quattro puntate, la storia segue un ex poliziotto di nome Valerio (Gassmann) tormentato dalla scomparsa di suo figlio. Ettore, 23 anni, viene ritrovato senza vita lungo le sponde del Tevere. Il padre non crede alla sua morte, lui che è sempre stato un giovane altruista e innamorato della vita. Valerio, che ora fa il benzinaio, si rimette così in pista per cercare di fare giustizia a suo figlio.

Inizia così un percorso umano difficile e tortuoso alla ricerca della verità che si intreccia inevitabilmente con il peso di un passato fatto di tanti errori e costellato di sensi di colpa. In questa sua indagine sarà affiancato da Sara, interpretata da Maya Sansa, un’affascinante e determinata vice questore che, da una serie di incongruenze emerse sulla morte di Ettore, si è convinta non si tratti di suicidio.

La fiction Io Ti Cercherò è una coproduzione Rai Fiction – Publispei, prodotta da Verdiana Bixio e diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Una serie ideata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Massimo Bavastro e Monica Rametta che firmano anche il soggetto di serie e i soggetti di puntata.

In occasione del lancio in televisione, i primi due episodi della fiction Io Ti Cercherò saranno disponibili il 3 ottobre su RaiPlay.

“#IoTiCercherò è una serie ‘di autori’, un prodotto collettivo di qualità, inclusivo perché unisce il thriller all’educazione sentimentale”.

Francesco Nardella, #RaiFiction

Dal #5ottobre in prima visione su @RaiUno, con @GassmanGassmann. Dal #3ottobre in anteprima su @RaiPlay pic.twitter.com/6wlpj500Wa — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) September 25, 2020

A proposito di Io Ti Cercherò, Gassmann ha dichiarato: “È una serie che mi ha colpito molto per la storia che racconta. Al centro ci sono la mancanza d’ascolto, gli errori, le piccole esistenze che vivono grandi dolori”.

E sul suo ruolo: “Caricarmi sulle spalle il dolore del personaggio è stata una decisione importante, ma abbiamo lavorato per raccontare una storia credibile”.

Rivedremo Alessandro Gassmann nella terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, prossimamente in onda sulla rete ammiraglia.